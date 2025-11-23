Lunes 24 de noviembre

10 minutos

UCRANIA GUERRA

Kiev/Moscú – Ucrania ha logrado progresos en las reuniones que una delegación mantuvo el domingo en la ciudad suiza de Ginebra con altos cargos de EE.UU. y representantes de los principales países europeos sobre un plan de paz, si bien las decisiones finales las deben tomar el presidente del país, Volodímir Zelenski, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, antes de pasar la pelota de nuevo a Rusia.

ÁFRICA UE CUMBRE

Luanda – Empieza la séptima Cumbre Unión Europea (UE)-Unión Africana (UA), cuya asociación se enfrenta a importantes desafíos, entre ellos los cambios geopolíticos mundiales y la disminución de la financiación para el desarrollo.

(Texto)

ESPAÑA – El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, defenderá en la cumbre euroafricana una apuesta decidida por el multilateralismo y el reforzamiento de las relaciones entre ambas regiones en respuesta al difícil momento geopolítico actual.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén/Beirut – Israel escala la tensión con Hizbulá en el Líbano tras bombardear Beirut a pesar del alto el fuego en vigor, al igual que en Franja de Gaza, donde los palestinos asesinados por el Ejército rozan ya los 70.000 tras dos años de ofensiva y más de un mes de tregua que no ha eliminado los ataques y las víctimas mortales diarias.

UE COMERCIO

Bruselas – Los ministros de Comercio de la Unión Europea abordan el acuerdo suscrito para evitar una guerra comercial con Estados Unidos con los representantes de Comercio de ese país y las relaciones comerciales con China, incluido el anuncio por parte de Pekín de nuevos controles a la exportación de elementos de tierras raras y su posterior suspensión durante un año.

PAÍSES BAJOS ESPAÑA

La Haya – Cientos de jóvenes españoles que emigran a Países Bajos para trabajos de baja cualificación describen un sistema que los atrapó entre falsas promesas, deducciones salariales, vivienda precaria y miedo constante a perder empleo y techo a la vez. Sus testimonios apuntan a un patrón que sindicatos y abogados denuncian ya como explotación encubierta. Por Imane Rachidi

(Texto) (Foto) (Vídeo)

MERCOSUR UE

Redacción América – A un año de que Mercosur y la Unión Europea (UE) anunciaran el acuerdo final del histórico pacto comercial —en diciembre de 2024, tras casi 25 años de negociaciones— la firma definitiva sigue pendiente debido a retrasos en los trámites internos europeos y a las reticencias de algunos Estados miembros, lo que mantiene el pacto rodeado de incertidumbre.

(texto) (foto)

R.UNIDO ARTE

Londres – Presentación a la prensa de una de las exposiciones más esperadas del año: «Turner y Constable, rivales y originales», producida con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de estos dos gigantes de la pintura británica moderna, enfrentados estilísticamente en vida y muy influyentes en ambos casos.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

PREMIOS EMMY INTERNACIONALES

Nueva York – Los Emmy entregan este lunes en Nueva York sus premios internacionales, con nominados como el actor colombiano Diego Vásquez, por ‘Cien años de soledad, o el español Oriol Plá, por ‘Yo, adicto’, y documentales deportivos como ‘Argentina ’78’ y ‘#Se acabó. Diario de las campeonas’, sobre el escándalo en la selección femenina española de fútbol.

(Texto)

ZOE VALDÉS

Miami – Entrevista con la escritora cubana Zoé Valdés sobre ‘París era una rumba’, una obra que retrata la vida cultural y bohemia de los años 80 en París, cuando llegó con 23 años, y narra sus encuentros con figuras artísticas en la mítica librería Shakespeare & Co.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

Europa

Ankara.- TURQUÍA COREA DEL SUR.- El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, visita Turquía para entrevistarse con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, con el que hablará sobre la cooperación bilateral en numerosos campos, desde energía, infraestructuras y defensa hasta cultura y turismo, además de analizar la situación regional y global.

Roma.- ITALIA ELECCIONES.- Se vota domingo y lunes en las regiones italianas de Campania, Veneto y Apulia, que concluyen la renovación de las administraciones regionales del país y las coaliciones de derechas e izquierdas harán sus balances. (Texto)

Ginebra.- SUBASTA NUMISMÁTICA.- La firma Numismatica Genevensis subasta el «Centén Segoviano» de 1609, una enorme moneda de oro de la época de Felipe III que a un precio de salida de dos millones de francos suizos (2,1 millones de euros) podría batir el récord a la moneda española con valor más alto en una subasta. (Texto)

08:00h.- Bruselas.- BÉLGICA HUELGA.- Comienza en Bélgica una huelga de tres días organizada por las centrales sindicales que el 24 y 25 de noviembre afectará a los transportes y servicios púbicos, respectivamente, para aumentar progresivamente la presión hasta la huelga del 26 contra el Gobierno, por las medidas de austeridad previstas para reducir el déficit. (Texto)

10:00h.- La Haya.- CIJ CAYOS ZAPOTILLOS.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) escuchará este lunes los argumentos de Guatemala, que solicitó intervenir en la disputa territorial por los Cayos Zapotillos, un grupo de siete islotes sobre los que tanto Belice como Honduras reclaman soberanía ante este tribunal en La Haya. (Texto) (Vídeo)

11:00h.- Madrid.- PRADO MENGS.- El Museo Nacional del Prado y la Fundación BBVA presentan una ambiciosa exposición dedicada a Antonio Rafael Mengs, figura clave en el nacimiento del Neoclasicismo y uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII.

11:30h.- Estocolmo.- SUECIA DEFENSA.- El ministro de Defensa sueco, Pål Jonson, recibe a su colega francesa, Catherine Vautrin.

14:00h.- Londres.- R.UNIDO ARTE.- La Tate Britain presenta una de las exposiciones más esperadas del año en Londres: «Turner y Constable, rivales y originales». Tate Britain. Linbury Galleries. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00h.- Roma.- BOSNIA GUERRA.- El periodista italiano Ezio Gavazzeni, denunciante de los supuestos ‘safaris de la muerte’ durante el sitio de Sarajevo, explica sus investigaciones ante la Asociación de la Prensa Extranjera de Roma. (Texto) (Foto)

15:45h.- Viena.- UE BCE.- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, da un discurso en un foro sobre inteligencia artificial y educación en Bratislava como parte de un evento de alto nivel de la OCDE (la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).

18:30h.- París.- FRANCIA ESPAÑA.- El Colegio de España de París celebra su 90° aniversario con un acto en el que intervendrán el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el secretario general de Universidades, Francisco García Pascual. (Texto) (Foto) (Vídeo)

América

Miami – EEUU NEGOCIOS – El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, participa en el World Strategic Forum (WSF) en Miami junto a líderes de negocios como el director de la empresa aeroespacial Axiom Space, Kam Ghaffarian, y el economista jefe de Fitch Ratings, Brian Coulton. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Caracas.- VENEZUELA CRISIS.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (Texto) (Vídeo)

Miami – EEUU INMIGRACIÓN – El arzobispo de Miami, Thomas Wenski, pidió «hacer más presión» a los políticos para defender a los migrantes, y señaló en una entrevista con EFE que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debe «cambiar su táctica» porque la «deportación masiva no va a ayudar en nada». (Texto) (Foto) (Vídeo)

16:00h.- Ciudad de México. MÉXICO INFLACIÓN.- El Instituto Nacional de Estadística publica los datos de la inflación de la primera quincena de octubre. (Texto)

O.Medio y África

El Cairo.- EGIPTO ELECCIONES.- Segunda fase de las elecciones parlamentarias en Egipto, que se celebra en 13 de las 27 gobernaciones del país.

10:00h.- Marrakech.- SEGURIDAD INTERPOL.- La ciudad marroquí de Marrakech acoge la 93 Asamblea General de Interpol, con asistencia de altos funcionarios responsables de seguridad y policía de 196 países miembros.

Asia

Hanói.- UE ASEAN.- La Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebran una «misión empresarial» en la capital vietnamita hasta el 27 de noviembre.

