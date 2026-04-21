Más de 100 incendios forestales en Florida causan alertas y corte del servicio ferroviario

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Miami (EE. UU.), 21 abr (EFE).- Más de 100 incendios forestales en medio de una sequía «extrema» y «excepcional» en Florida han provocado este martes alertas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Estados Unidos y la interrupción del servicio ferroviario de Jacksonville a Miami.

El Servicio Forestal de Florida ha informado de 114 incendios forestales, incluyendo cerca de 50 activos, con un total de unas 5.651 hectáreas afectadas.

Los mayores incendios se han concentrado en el norte del estado, alrededor de ciudades como Jacksonville y Gainesville, así como en el noreste, en la zona conocida como el Panhandle (el mango de la sartén), colindante con Alabama y Georgia.

Las oficinas del NWS en Miami, Tallahassee y Jacksonville han emitido alertas por los incendios, con énfasis en «peligro crítico por fuego» en el noreste de Florida y «riesgo elevado en el resto» del territorio.

«Más tarde, las condiciones serán más secas a lo largo del interior y el occidente del sur de Florida, por lo que hay un Aviso de Clima de Incendio en efecto», ha apuntado el NWS Miami.

Por el impacto de las llamas en las vías del tren y el combate de los bomberos, la empresa ferroviaria Amtrak ha interrumpido el servicio de Jacksonville a Miami del ferrocarril que conecta a Nueva York con el sur de Florida.

El NWS en Jacksonville ha avisado de que el riesgo persistirá este martes por la baja humedad y por los vientos costeros, lo que «creará peligrosas condiciones de clima de incendios».

Las alertas se producen tras un incendio forestal en el suroeste de Florida, en el condado de Collier, que ha obligado a miles de residentes a evacuar sus viviendas.

Estos incendios ocurren mientras hay una sequía intensa, «extrema» o «excepcional» en más del 92 % del territorio de Florida, donde hay alerta por escasez de agua en ciudades como Miami; y decenas de condados -además de Collier- han prohibido fogatas por temor a los incendios.

En lo que va de año, los incendios forestales en Estados Unidos ya han afectado al doble del territorio que en el mismo lapso de 2025, con 20.915 siniestros que han dañado más de 707.000 hectáreas, de acuerdo con el National Interagency Fire Center del Gobierno federal. EFE

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