Más de 2.000 detenidos del EI son trasladados de Siria a Irak

Más de 2.200 presuntos miembros de la organización Estado islámico (EI), que estaban detenidos en Siria, fueron trasladados a Irak en el marco de una operación estadounidense lanzada en enero, informó el sábado un responsable iraquí a la AFP.

En total, unos 7.000 detenidos serán trasladados a Irak por el ejército estadounidense, que dijo el mes pasado que buscaba garantizar que permanezcan en «centros de detención con medidas de seguridad», luego de que los kurdos, que controlaban hasta ahora sus cárceles, cedieron terreno a las fuerzas sirias.

«Irak recibió 2.225 terroristas por vía terrestre y aérea desde Siria en coordinación con la coalición internacional», antiyihadista dirigida por Estados Unidos desde 2014, declaró a la AFP Saad Maan, jefe de la célula de información de seguridad, adjunta a la oficina del primer ministro.

Se encuentran ahora en centros dotados de seguridad, agregó.

Irak había anunciado esta semana que inició investigaciones sobre más de 1.300 presos trasladados desde Siria.

Los tribunales iraquíes condenaron en el pasado a la pena de muerte y a prisión perpetua a centenares de miembros del EI, entre ellos muchos combatientes extranjeros, algunos de los cuales fueron trasladados desde Siria.

Irak ya fue acusado de centenares de procesos calificados de expeditivos, confesiones obtenidas bajo tortura o una representación jurídica ineficaz, según defensores de derechos humanos.

Entre los detenidos trasladados hay sirios, iraquíes y europeos, así como de otras nacionalidades, según varias fuentes de seguridad iraquíes.

Irak quiere que los países de origen de los detenidos extranjeros los trasladen a sus países, pero enfrenta la reticencia de los gobiernos.

El traslado «a sus países de origen se iniciará cuando las formalidades legales estén concluidas», aseguró Maan a la agencia de prensa iraquí INA, sin más precisiones.

En 2014, el EI se apoderó de vastos territorios en Siria en Irak, cometiendo masacres y sometiendo a la esclavitud sexual y masacres a mujeres y niñas.

Apoyado por la coalición encabezada por Estados Unidos, Irak proclamó la derrota del grupo en 2017.

En Siria, las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dominadas por los kurdos, derrotaron al EI dos años después.

