Más de 20 heridos por fuerte explosión en zona industrial al sur de Buenos Aires

afp_tickers

2 minutos

Una fuerte explosión generó este viernes un incendio en un parque industrial al sur de la capital argentina, en el municipio de Ezeiza, y dejó al menos 22 heridos, informaron autoridades y medios locales.

«Es tremenda las explosiones y el fuego que se están dando en las diferentes industrias», dijo al canal local C5N el alcalde de Ezeiza, Gastón Granados.

La televisión local muestra imágenes de la humareda producto de las llamas, así como parte de la explosión registrada en este municipio de la provincia de Buenos Aires.

«Se me explotaron los vidrios de mi casa y del barrio», contó a C5N el propio Granados, que vive a unos 500 metros de este sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini.

«Estamos evacuando a las familias que vivimos en las inmediaciones porque fue tremendo», reiteró el intendente.

Por su parte, Carlos Santoro, director del hospital adonde llegan los heridos, señaló al canal local La Nación + que «la cantidad de pacientes» que han recibido «hasta ahora está en 22».

Santoro explicó al medio local Infobae que recibieron un herido infartado y una embarazada intoxicada de un barrio aledaño a la explosión, que se encuentra en terapia intensiva.

De momento, indicó el intendente Granados, se desconoce el origen de la explosión que detonó el desastre. «Estamos tratando de controlarlo y apagarlo, pero todavía no lo podemos controlar», aseguró.

Según medios locales, hay al menos cinco fábricas afectadas.

El predio industrial está cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza, el mayor de la capital de Argentina, y agrupa una variedad de industrias.

«Son diferentes empresas con diferentes productos. Hay un acopio de neumáticos importante, hay empresas químicas, un depósito de Iron Mountain (depósito de documentos). Es un incendio muy complejo, va a ser un incendio largo», dijo a La Nación + el director de defensa civil de la provincia de Buenos Aires, Fabián García, en la madrugada del sábado.

«Una empresa de logística fue el lugar donde el fuego comienza», añadió García.

Videos e imágenes desde distintos ángulos del fuego y de una larga columna de humo inundaron las redes sociales.

Una de las autovías de acceso al lugar estaba cerrada por precaución, mientras que una veintena de dotaciones de bomberos trabajan en el lugar, confirmó el medio local La Nación.

mry/atm