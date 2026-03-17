Más de 250 detenidos en Ecuador en el primer día de toque de queda anticrimen

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Policías y militares de Ecuador realizaron más de 250 detenciones, la mayoría por violar un toque de queda nocturno impuesto por dos semanas en medio de una ofensiva anticrimen con apoyo de Estados Unidos, informó el lunes el Ministerio del Interior.

Las operaciones se ejecutan en las provincias costeras de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, las más golpeadas por la violencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico, extorsión y sicariato.

La primera jornada de operativos dejó 253 detenidos «mayormente (por) violación de toque de queda, porte de armas» y la destrucción de tres «objetivos militares» como depósitos de armamento, señaló la cartera.

También se logró la detención de «un jefe de sicarios que estaba operando en algunas provincias», declaró el ministro del Interior, John Reimberg, al canal Teleamazonas.

Las fuerzas del orden además ejecutan operativos contra la minería ilegal con el «uso de artillería», dijo el titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

La provincia de El Oro, en el suroeste del país, fronteriza con Perú, es centro de la disputa entre las bandas de Los Lobos y los Sao Box, dedicados a la minería ilegal.

El gobierno desplegó 75.000 militares con apoyo de Washington para compartir información y fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad ecuatorianos.

«Los toques de queda son buenos solo para las calles principales, ahí se ponen los militares y hacen requisas. Dentro de los barrios los pillos se pasean con fusiles», comentó a la AFP antes del inicio del toque de queda Lenín Baldeón, un guardia de seguridad de 49 años que trabaja en Guayaquil (capital de Guayas).

Aunque temen más pérdidas económicas, dueños de negocios nocturnos confían tener unos días de paz.

Esperamos «al menos en estos 15 días recuperar algo de seguridad», señaló a la AFP Ernesto Vásquez, vicepresidente de los centros nocturnos de Guayas, quien lamenta las extorsiones que sufren comerciantes.

Ecuador forma parte de la alianza de 17 países creada por Donald Trump para combatir el narcotráfico en la región, tras un acuerdo sellado a comienzos de mes en Miami bajo el nombre de «Escudo de las Américas».

Durante el toque de queda, de 23H00 a 05H00 locales (04H00 GMT a 10H00 GMT), solamente pueden salir personal de salud y de emergencias, así como viajantes que vayan con su boleto en mano.

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