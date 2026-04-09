Más de 3.000 jóvenes belgas solicitan unirse al servicio militar voluntario durante un año

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Bruselas, 9 abr (EFE).- Un total de 3.248 jóvenes belgas han mandado su solicitud para unirse al servicio militar voluntario durante un año, cuyo plazo de inscripción se cerró este jueves, según informó el ministro de Defensa de Bélgica, Theo Francken.

«3.248 inscripciones para el año de servicio militar. ¡Un gran éxito! Espero con ilusión el inicio del entrenamiento de los primeros reclutas en agosto», dijo el ministro en redes sociales.

El año pasado, todos los belgas de 17 años recibieron una invitación del Ministerio de Defensa para unirse al servicio voluntario del ejército belga.

Los solicitantes se someterán a varias pruebas de selección en los próximos meses – desde pruebas de inteligencia hasta pruebas de aptitud física y técnica – tras las cuales unos 500 candidatos serán elegidos para incorporarse al servicio militar en agosto.

Según medios belgas, solo una quinta parte de los participantes son mujeres, mientras que se mantiene el equilibrio entre candidatos provenientes de regiones flamencas y valonas.

«Estos números demuestran claramente que los jóvenes se dan cuenta de que se acabó el tiempo de los juegos geopolíticos», declaró un portavoz de la oficina de Francken a la agencia de noticias Belga.

El programa de formación militar comenzará con habilidades básicas como lectura de mapas, tácticas y primeros auxilios, apuntaron los medios. Los participantes serán remunerados con 2.000 euros netos al mes.

El plan de la administración belga, presentado en febrero del pasado 2025, responde a la «necesidad de personal nuevo en el Ministerio de Defensa», según enfatizó el ministro, que explicó que «está llegando mucho equipo nuevo» para el que hace falta personal.

El Ejecutivo belga tiene previsto aumentar a 1.000 las plazas disponibles para 2027 e incrementar la cifra progresivamente, hasta llegar a un máximo de 7.000.

Los jóvenes reclutas se encargarán de tareas de vigilancia tanto en las fuerzas navales, como aéreas y terrestres.

Un total de 7.120 jóvenes belgas participaron en las sesiones informativas organizadas antes de que se abriera el plazo de inscripciones, el pasado 5 de enero. EFE

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