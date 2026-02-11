Más de 30 muertos por un ciclón en Madagascar

Al menos 31 personas murieron en Madagascar por el paso del ciclón Gezani, que golpeó la noche del martes la segunda ciudad más grande del país, Toamasina, anunciaron este miércoles las autoridades locales.

«Lo que pasó es una catástrofe: casi el 75% de la ciudad de Toamasina fue destruida», afirmó ante las cámaras el coronel Michaël Randrianirina, quien tomó el poder en octubre.

Ráfagas de hasta 250 km/h barrieron esta ciudad portuaria de cerca de 400.000 habitantes, donde otras cuatro personas siguen en paradero desconocido y 36 resultaron heridas, según la Oficina Nacional de Gestión de Riesgos y Catástrofes (BNGRC).

En un video aéreo compartido por la oficina puede apreciarse cómo quedaron levantados los tejados de chapa de la ciudad. Las palmeras de la céntrica avenida de la Independencia estaban completamente dobladas.

«Es el caos total, el 90% de las cubiertas de las casas salieron volando, totalmente o en parte», dijo a AFP Rija Randrianarisoa, un responsable regional de la oenegé Acción contra el Hambre.

«Las carreteras están impracticables, por los árboles y los tejados de chapa caídos. Los coches no pueden circular», añadió.

Según las autoridades malgaches, las calles están cubiertas de cientos de árboles arrancados por el ciclón, que ha dejado más de 250.000 damnificados.

La ciudad se vio alcanzada por el ojo del ciclón. El centro de ciclones de la isla francesa de La Reunión, en el Índico, habló en su boletín de «uno de los impactos directos más intensos de la era satelital».

Gezani cruzará el canal de Mozambique y podría golpear a partir del viernes por la noche el sur de este país de África austral, ya afectado a inicios de año por inundaciones.

