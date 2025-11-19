Más de 47.000 personas están actualmente ingresadas en Cuba por dengue o chikunguña

La Habana, 19 nov (EFE).- Un total de 47.125 personas se encuentran actualmente ingresadas en Cuba con síntomas de dengue o chikunguña, informaron este miércoles las autoridades sanitarias del país.

Esta cifra supone más que duplicar los más de 20.000 casos que había reconocido hasta el momento el Gobierno cubano, que por primera vez empleó la palabra «epidemia» la semana pasada para designar al brote de estas dos arbovirosis por todo el país.

El director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, Francisco Durán, afirmó en la televisión estatal que, solamente el martes, el sistema sanitario registró 1.706 nuevos casos sospechosos de dengue o chikunguña, y que se ingresó a un total de 3.226 pacientes. Aclaró que el 84,1 % de los ingresos son domiciliarios.

También aseguró que solo por chikunguña se contabilizan en la actualidad 126 personas hospitalizadas como graves, críticos o en terapia intensiva, y que un total de 19 menores de edad se encuentran actualmente en terapia intensiva y en estado crítico por complicaciones ligadas a esta enfermedad.

Afirmó que «por el número de casos» y por sus síntomas -que incluyen fiebres altas e intensos dolores articulares- esta enfermedad es «el principal problema» de salud en la isla en la actualidad.

Además reconoció que las cifras de enfermos detectados son solamente un subregistro y no representa el número real de infectados, porque muchas personas no acuden a los centros médicos.

«Las cifras que se recogen en las estadísticas (…) no siempre se corresponden con la realidad (…) y es que hay muchas personas que no van al médico, no siempre se registra la totalidad de los casos», afirmó Duran.

Cuba no cuenta con suficientes tests para confirmar la presencia del virus en cada paciente y en la mayor parte de los casos define la arbovirosis por los síntomas.

Cuba identificó 15.590 casos de chikunguña entre el 11 de octubre y el 1 de noviembre y acumuló 20.062 en los diez primeros meses del año, según los últimos datos disponibles, proporcionados a EFE por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Con esta cifra total, la incidencia acumulada de chikunguña en Cuba era de 183,43 casos por cada 100.000 habitantes, la mayor en todas las Américas en este año, por encima de Brasil (112,07) y de los promedios del Caribe (43,53) y de todo el continente (26,00).

Las capacidades de prevención -principalmente mediante la fumigación masiva contra los mosquitos-, control -con test para confirmar el tipo de enfermedad- y atención a los enfermos se han visto comprometidas por la grave crisis económica que sufre el país. EFE

