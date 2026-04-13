Más de 700 vuelos cancelados en los principales aeropuertos alemanes por huelga de pilotos

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(actualiza con el número de vuelos afectados)

Berlín, 13 abr (EFE).- Una huelga convocada por el sindicato de pilotos Vereinigung Cockpit en la compañía aérea Grupo Lufthansa perturbaba este lunes a los principales aeropuertos del país, que registraron retrasos y la cancelación de más de 700 vuelos.

«El primer día de huelga en Lufthansa, Lufthansa Cargo, CityLine y Eurowings se desarrolla como se esperaba. Para hoy se han cancelado más de 700 vuelos», señaló en un comunicado Andreas Pinheiro, presidente de la asociación.

Tanto el aeropuerto de Fráncfort, en el oeste germano y el más transitado del país, como el de Múnich, en el sur, y Berlín, en el este, informaron de «limitaciones», «retrasos» y «cancelaciones» debido al paro convocado y que afecta a las aerolíneas Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine y Eurowings.

El sindicato realizó su convocatoria, que está previsto dure 48 horas y que termine el martes a las 21.59 GMT, en el marco de un conflicto relacionado con las pensiones complementarias de jubilación de los empleados.

Ante la movilización, la dirección del Grupo Lufthansa ha redomendado a sus clientes a informarse sobre el estado de los vuelos ante la eventualidad de que se vieran afectados.

Según informaron a EFE fuentes de Vereinigung Cockpit, este sindicato aún analizaba este lunes cuántos vuelos se vieron afectados.

En la huelga no se han visto afectados los vuelos con destino a Arabia Saudí, Azerbaiyán, Baréin, Catar, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán y Yemen debido a la situación ocasionada por la guerra en Irán.

Este paro tiene lugar después de que el viernes de la semana pasada se cancelaran cientos de vuelos en Alemania debido a una huelga del personal de cabina del grupo Lufthansa convocado por el sindicato UFO para ejercer presión tras el fracaso de las negociaciones sobre el convenio colectivo.

El paro afectaba oficialmente sólo a los despegues de la aerolínea Lufthansa desde Fráncfort y Múnich y a los de la filial Lufthansa CityLine desde Berlín y otros aeropuertos alemanes, pero también impactó indirectamente a vuelos con origen en otros países. EFE

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