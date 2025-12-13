Más de la mitad de Cuba sufrirá apagones simultáneos este sábado

La Habana, 13 dic (EFE).- Cuba tendrá apagones durante toda la jornada los cuales alcanzarán a más de la mitad del país (55 %) durante el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche, informó este sábado la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE).

La crisis energética, agravada desde mediados de 2024, se refleja en frecuentes y prolongados apagones debido a las constantes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el combustible para producir energía.

La UNE, perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, prevé para el horario “pico” de esta jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.565 megavatios (MW) y una demanda máxima de 3.450 MW.

El déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 1.885 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 1.915 MW, según la UNE.

Actualmente, seis de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Estas fuentes de energía deberían aportar un 40 % del mix energético.

Asimismo, 106 centrales de generación distribuida (motores) están inoperativos por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de están paradas por falta de lubricante. Esta fuente debería suponer un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que esta crisis energética responde a una infrafinanciación crónica del sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”.

Los apagones lastran la economía, que se ha contraído un 11 % en los últimos cinco años, y han sido el detonante de protestas sociales. EFE

