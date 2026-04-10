México, Colombia se reparten la mayoría de boletos del taekwondo para Juegos Santo Domingo

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Santo Domingo, 10 abr (EFE).- México capturó 13 plazas y Colombia 12 para dominar la modalidad de combate en el clasificatorio que se celebra en el país con miras al torneo de taekwondo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A estos países les siguieron Cuba, con 6 boletos; Venezuela, 5; Haití y Puerto Rico, 4; Panamá, 3; El Salvador, Honduras y Guatemala, 2, mientras que Guyana, Nicaragua y Barbados alcanzaron un cupo.

República Dominicana tiene asegurado sus 22 plazas, tanto para combate como para formas o combate simulado, debido a que es la sede del evento regional que se celebrará del 26 de julio al 8 de agosto próximos.

El clasificatorio, que se desarrolla en el bajo techo de esgrima del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, aún tiene por definir las plazas correspondientes al estilo poomsae, o combate simulado y el combate por equipos.

Paralelo a esto, se desarrolla el Dominican Open que permite a los peleadores acumular puntos para el ránking mundial, así como para el posicionamiento hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.EFE

rsl