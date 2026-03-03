México, principal origen de empresas que usan a España como «trampolín» en Europa

3 minutos

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- México es el principal origen de las empresas latinoamericanas que utilizan a España como “trampolín” para expandirse hacia terceros mercados, con 118 compañías de un total de 312 identificadas bajo ese patrón, según un estudio del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) y el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI).

En la presentación del documento ‘México, el trampolín de las empresas latinoamericanas en el mundo’, en la capital mexicana, se vinculó esa dinámica con el papel de México como “economía puente” en una etapa de reconfiguración geoeconómica, en la que las empresas buscan reducir costos de transacción, transferir conocimiento y operar con redes más diversificadas entre regiones.

El propio estudio detalla, para el caso mexicano, que el primer trampolín usado por sus matrices es Estados Unidos (149), seguido de España (118) y Reino Unido (63), lo que dibuja una estrategia de internacionalización que combina cercanía geográfica con plataformas europeas para acceder a otros mercados.

Las infografías del proyecto refuerzan que España es un nodo central para las empresas latinoamericanas, donde se identifican 312 casos de “trampolín” vinculados con España y sitúan a México como el principal origen, con 118.

De acuerdo con el informe, México también es el primer país latinoamericano por inversiones acumuladas en Europa, con 41.985 millones de dólares; así como el primero en España, con 35.150 millones de dólares de este total.

A la par, el país se ha consolidado como el principal receptor de inversión española en América Latina, “lo que refuerza la hipótesis de que parte de la inversión a México tiene como objetivo la expansión a otros países de la región dado el peso de la IED mexicana en Latinoamérica”, según el estudio.

Asimismo, el informe apunta que México figura entre los países con mayor internacionalización empresarial de América Latina, con 2.431 matrices con presencia internacional (9 % del total) y 6.416 filiales en el exterior (14,1 %), lo que equivale a una media de 2,64 filiales por matriz.

La presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, subrayó que “este estudio demuestra que las empresas mexicanas no solo son protagonistas en la región, sino actores estratégicos en la arquitectura económica global”.

Además, consideró que México “desempeña un papel clave en la cohesión, estabilidad y proyección internacional del espacio iberoamericano”.

“La tendencia de empresas multilatinas que se convierten en multiberoamericanas es común en toda Latinoamérica, destacando este fenómeno en México”, sostiene el documento.

A nivel regional, México es el tercer país que más invierte en América Latina, siendo Brasil, Perú y Colombia los tres principales destinos de esa inversión, lo que confirma “una estrategia empresarial orientada a consolidar el liderazgo regional y fortalecer cadenas de valor intralatinoamericanas”.

El estudio se difundió como antesala del IX Congreso Iberoamericano CEAPI, previsto en Ciudad de México del 25 al 27 de mayo, bajo el lema ‘La Fuerza de Iberoamérica’. EFE

