México alcanza un acuerdo con plataformas para prevenir la violencia contra las mujeres

El gobierno de México firmó este miércoles un acuerdo con plataformas digitales para prevenir y combatir los mensajes que promuevan la violencia contra las mujeres en las redes sociales, informó la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.

El convenio, presentando en la conferencia de prensa presidencial con la presencia de representantes de Tiktok, Meta, Google y YouTube, consiste en nueve acciones de prevención y ocho de atención a denuncias.

«Hay distintas formas de violencia en las plataformas digitales contra las mujeres y el objetivo es ir atendiendo y que las plataformas a través de estos protocolos vayan bajando imágenes o publicaciones que tengan que ver con violentar a una mujer», explicó Sheinbaum.

Según un estudio presentando en la conferencia, en 2024 hubo 18,9 millones de casos de ciberacoso, en los cuales 10,6 millones las víctimas fueron mujeres. Más de la mitad de la conductas reportadas fueron de índole sexual.

«Las mujeres manifiestan sentir más enojo, más miedo, más inseguridad, más estrés, más frustración y más nervios por el tipo de violencia que se vive en el espacio digital hacia las mujeres», dijo de su lado Citlalli Hernández Mora, titular del ministerio de las Mujeres.

Explicó que las denuncias podrán realizarse de manera directa en las plataformas y en números telefónicos de la secretaría de las Mujeres.

México enfrenta una ola de violencia de género con un promedio de diez mujeres asesinadas diariamente, además de que en la vida cotidiana se registran constantes casos de acoso sexual, principalmente en Ciudad de México.

En noviembre pasado, la propia Sheinbaum fue acosada sexualmente por un individuo mientras realizaba un recorrido por el centro histórico de la capital.

