México asegura que el problema de desabastecimiento de gasolina “ya se resolvió”

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que el desabastecimiento de gasolina en varios estados del país, como Chiapas y Ciudad de México, “ya se resolvió” y solo fue cuestión de unos días.

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

En el caso del sureño estado de Chiapas, apuntó que se registró una falla con una bomba, particularmente para la gasolina premium (de mayor octanaje), ya solventada también.

La gobernante mexicana precisó que el problema del desabastecimiento de combustible “fue una cuestión de días”.

La situación fue consecuencia de las protestas de los jubilados de Pemex por la falta de servicios médicos, lo que provocó largas filas en estaciones de venta del combustible.

La semana pasada, Sheinbaum negó que hubiera desabastecimiento de gasolina después de que Pemex confirmara que había una “reducida disponibilidad” en los autotanques en el Valle de México por el retraso del suministro a trabajos de mantenimiento de los transportes.

En redes sociales, usuarios reportaron también la misma situación en zonas de la ciudad de México, sin embargo, Pemex explicó que la falta de combustible se debía a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques. EFE

