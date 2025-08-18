The Swiss voice in the world since 1935

México asegura que el problema de desabastecimiento de gasolina “ya se resolvió”

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ciudad de México, 18 ago (EFE).- La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este lunes que el desabastecimiento de gasolina en varios estados del país, como Chiapas y Ciudad de México, “ya se resolvió” y solo fue cuestión de unos días.

“Expliqué claramente que hubo un problema con la contratación de las pipas que distribuyen el combustible, ya se resolvió”, enfatizó la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

En el caso del sureño estado de Chiapas, apuntó que se registró una falla con una bomba, particularmente para la gasolina premium (de mayor octanaje), ya solventada también.

La gobernante mexicana precisó que el problema del desabastecimiento de combustible “fue una cuestión de días”.

La situación fue consecuencia de las protestas de los jubilados de Pemex por la falta de servicios médicos, lo que provocó largas filas en estaciones de venta del combustible.

La semana pasada, Sheinbaum negó que hubiera desabastecimiento de gasolina después de que Pemex confirmara que había una “reducida disponibilidad” en los autotanques en el Valle de México por el retraso del suministro a trabajos de mantenimiento de los transportes.

En redes sociales, usuarios reportaron también la misma situación en zonas de la ciudad de México, sin embargo, Pemex explicó que la falta de combustible se debía a trabajos de mantenimiento en unidades de transporte y a una disponibilidad temporalmente reducida de autotanques. EFE

csr/abz/ajs

(foto)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
57 Me gusta
64 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
9 Me gusta
10 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
11 Me gusta
11 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR