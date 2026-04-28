México captura a posible sucesor de «El Mencho» en operativo militar

afp_tickers

4 minutos

En un operativo con la participación de cientos de militares, las autoridades mexicanas capturaron este lunes a uno de los sucesores de Nemesio «El Mencho» Oseguera, fundador del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras intentaba huir por un desagüe.

Oseguera murió en febrero tras ser herido por soldados durante un violento operativo en Jalisco, que provocó una asonada criminal en la que los secuaces de «El Mencho» quemaron vehículos para bloquear vías en 20 de los 32 estados del país.

La detención de Audias Flores Silva, uno de los hombres más cercanos a Oseguera, en el estado de Nayarit, limítrofe con Jalisco, llevó a que las autoridades locales pidieran en Facebook a la población resguardarse en sus hogares ante la posibilidad de nuevos bloqueos y acciones violentas.

Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por Flores Silva. Según el centro de análisis Insight Crime, el líder criminal se perfilaba como uno de los sucesores del fundador del CJNG.

Apodado «El Jardinero», fue «el brazo derecho» de Oseguera hasta su muerte, dijo a AFP David Saucedo, especialista en seguridad.

También fue el encargado de negociar a nombre de Oseguera una alianza entre el CJNG y «Los Chapitos», la facción del Cártel de Sinaloa comandada por los herederos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, añadió Saucedo al citar fuentes de inteligencia de Estados Unidos y México.

Flores Silva estuvo preso cinco años en Estados Unidos y fue liberado en 2016. Según la información difundida por autoridades mexicanas, controlaba varios laboratorios de metanfetaminas en Jalisco y el estado vecino de Zacatecas.

– Capturado en un desagüe –

La Marina de México planeó y ejecutó la operación de su captura tras 19 meses de seguimiento y luego de «intercambio de información con agencias estadounidenses», informó el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

El cabecilla del CJNG «se encontraba resguardado en una cabaña, con un dispositivo de seguridad» integrado por unas 30 camionetas y «más de 60 personas» armadas, detalló el texto.

El despliegue se efectuó en la comunidad de El Mirador, con apoyo de cuatro helicópteros y más de 500 militares. La secretaría de Marina destacó que no requirió «un solo disparo».

Cuando llegaron los elementos de seguridad, los escoltas de Flores se dispersaron «a manera de distracción», pero el capo fue localizado y detenido «cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe», indicaron las autoridades.

Flores Silva es «requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición», dijo en la red social X Omar García Harfuch, secretario de Seguridad.

A la par fue detenido en Jalisco César Alejandro «N», alias «El Güero Conta», operador financiero de Flores Silva, informó el secretario.

El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reconoció «la valentía y precisión» de la Marina en el operativo. «Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones», añadió en un mensaje en X.

La captura se da cuando México y Estados Unidos cruzan reclamos debido a la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente de tráfico luego de participar en un operativo antidrogas en territorio mexicano, sin contar con los permisos necesarios.

– Bloqueos en el norte –

Más temprano el gobierno del estado de Tamaulipas (noreste) reportó la detención de Alexander «N» -por ley se reservan los apellidos-, señalado como «objetivo prioritario» e integrante de una banda delictiva que actúa en ese distrito.

La captura desató al menos ocho bloqueos por parte de criminales en carreteras de Reynosa, ciudad fronteriza con Estados Unidos.

Según medios mexicanos, el criminal aprehendido es Alexander Benavides Flores, alías «R9», quien sería jefe de Los Metros, una facción del debilitado cártel del Golfo.

ai-sem/lp/nn