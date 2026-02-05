México concluye investigación preliminar antimonopolio sobre ferrocarriles de carga

2 minutos

Ciudad de México, 5 feb (EFE).- La Autoridad Investigadora de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó este jueves que concluyó una etapa de investigación por presuntas barreras a la competencia efectiva en el sistema de transporte ferroviario de carga, un sector clave para las cadenas productivas del país.

En un comunicado, el organismo señaló que, tras la publicación del dictamen preliminar, los agentes económicos involucrados podrán presentar argumentos, pruebas y manifestaciones antes de que el pleno de comisionadas y comisionados analice la evidencia y emita una resolución final.

Aunque no dio a conocer sus conclusiones, de acuerdo con el fallo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se determinó que no existen ⁠condiciones de competencia efectiva en 1.768 de 1.772 mercados ferroviarios de carga y por ello, se ordenan cambios estructurales que incluyen la venta forzada de un segmento ferroviario clave.

En el documento del DOF se identificó a Grupo México, a través de sus unidades Ferromex ⁠y Ferrosur, y la unidad mexicana de CPKC, llamada Kansas City Southern de México, como los principales operadores que controlan tramos indispensables de rutas ferroviarias.

Por su parte, la CNA precisó que la decisión definitiva se tomará una vez agotadas todas las fases del debido proceso, con el objetivo de garantizar condiciones de competencia en el mercado investigado.

El transporte ferroviario de carga constituye un eslabón fundamental en la logística nacional, ya que permite movilizar grandes volúmenes de insumos y mercancías a largas distancias, incluidos alimentos, combustibles, materiales de construcción, vehículos y bienes de consumo.

El desempeño de este sector influye directamente en los costos de producción y, en consecuencia, en los precios finales que pagan los consumidores.

En México, la red ferroviaria de carga es operada principalmente por concesionarios privados bajo un esquema establecido tras la privatización del sistema en la década de 1990, y ha sido objeto de debates regulatorios en torno a la competencia, el acceso a infraestructura y las tarifas.

Autoridades y especialistas han señalado que eventuales barreras en este mercado pueden afectar la eficiencia logística y la competitividad económica.

La Comisión Nacional Antimonopolio no adelantó posibles conclusiones ni medidas derivadas de la investigación y reiteró que se pronunciará públicamente cuando el pleno emita la resolución correspondiente. EFE

csr/nvm