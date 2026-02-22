México confirma la muerte de ‘El Mencho’ y otros siete narcos con ayuda de EEUU

Ciudad de México, 22 feb (EFE).- La Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó este domingo que Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido junto a otros siete integrantes de esa organización delictiva, en una operación que contó con la ayuda de EEUU.

Además, durante el operativo en Tapalpa, Jalisco (oeste de México) tres militares también quedaron heridos y fueron trasladados a hospitales para su atención especializada, apuntó la autoridad.

«Además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos de América, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país», indicaron las autoridades mexicanas en un comunicado.

Durante la operación, explicó la secretaría de la Defensa Nacional, personal militar fue atacado y repelió la agresión, lo que dejó cuatro presuntos integrantes del CJNG fallecidos en el lugar y tres más heridos de gravedad, quienes murieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México.

Entre ellos, se encontraba Oseguera Cervantes, cuya identificación será confirmada mediante los peritajes correspondientes, precisó.

Además, señaló que fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de la organización y se confiscó armamento y varios vehículos blindados, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves.

La operación fue planeada con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), y contó con el despliegue de refuerzos en Jalisco y estados vecinos.

Tras el operativo y en reacción del grupo criminal, se registraron diversos bloqueos y quema de vehículos y negocios en Jalisco y en otros estados del país, como Michoacán (oeste), Guerrero (centro), Tamaulipas (norte) y Baja California (noroeste). EFE

