México confirma la muerte de El Mencho, líder del CJNG, tras análisis forense del cuerpo

Ciudad de México, 23 feb (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un operativo del Ejército mexicano, tras el análisis forense de su cuerpo y de la verificación de su identidad.

Así lo comunicó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, durante la conferencia presidencial de este lunes a preguntas de los periodistas. EFE

