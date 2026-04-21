México confirma que atacante en Teotihuacán se inspiró en actos violentos de otros países

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Ciudad de México, 21 abr (EFE).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó este martes que el atacante que abrió fuego contra visitantes en la zona arqueológica de Teotihuacán, que dejó una turista canadiense muerta, actuó de forma solitaria y que su conducta estuvo presuntamente inspirada en agresiones violentas ocurridas en otros países.

«La evidencia recolectada hasta este momento y de manera indiciaria arroja un perfil psicopático del agresor caracterizado por una tendencia a copiar situaciones que sucedieron en otros lugares, en otros momentos y por otros personajes”, subrayó el fiscal general del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, en la conferencia de prensa presidencial.

El ataque dejó 13 personas lesionadas, siete de ellas por disparos de arma de fuego, y una mujer canadiense fallecida así como el propio autor, un joven mexicano de 27 años. EFE

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