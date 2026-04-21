México conmemora el Día Internacional de José José y su legado: «Era un cantante único»

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Ciudad de México, 20 abr (EFE).- Decenas de mexicanos se reunieron este lunes en el Parque de la China, en Ciudad de México, para celebrar el Día Internacional de José José, uno de los cantantes más reconocidos en el país norteamericano, y reivindicar su legado «único» siete años después de su fallecimiento.

Congregados en torno a su estatua en el barrio en el que vivió su juventud (colonia Clavería), sus seguidores cantaron durante varias horas algunas de las canciones más emblemáticas de José Rómulo Sosa Ortiz, conocido como ‘Príncipe de la Canción’, en el día que recuerda su figura -20 de abril-, fecha impulsada por su público en honor a una frase de su canción ‘Me vas a echar de menos’.

En el acto de homenaje estuvo presente Ana Elena Noreña, de 81 años, esposa del artista entre 1976 y 1991 y considerada por muchos como su viuda legítima, quien fue ovacionada por el público antes de dedicarle unas palabras a José José.

«Muchas gracias por tanto cariño de todos», declaró a los medios de comunicación tras leer un pequeño discurso al público presente en el que destacó su figura «irrepetible».

Manuela Aguilar y Andrea Martínez, quienes acudieron a su homenaje con «mucha emoción», explicaron posteriormente a EFE que sienten «mucha admiración» por el autor de canciones como ‘El Triste’ o ‘La Nave del Olvido’, al tiempo que apuntaron que a todos los mexicanos «nos marcó mucho» al ser un «cantante único».

En el caso de Martínez, ella se «enamoró» de su marido gracias a las canciones del artista mexicano en la época en la que «éramos jóvenes», recordó.

Ahora, después de tantos años, estas dos mujeres celebran el acto de hoy porque demuestra «cómo le queremos».

«Sus canciones las cantamos porque nos enamoramos con él. O sea, las vivimos, seguimos viviendo con él en esas canciones», dijeron.

Entre el público asistente había personas de todas las edades e incluso algunos llevaban cuadros de José José o iban vestidos para la ocasión, como es el caso de Yael Miranda y Guillermo Hernández, ambos de 29 años.

«Qué bueno que hagan esto cada año porque José José vive todavía en nuestros corazones, lo echamos aún de menos y esto es un homenaje para él porque sé que nos está viendo y escuchando desde donde esté», apuntaron.

Ellos iban vestidos con traje y con pequeñas imágenes del cantante, un «homenaje» porque el ‘Príncipe de la Canción’ «nos enseñó a vestirnos bien y cantar».

«Honor a quien honor se merece (…) Qué bueno que se sigue transmitiendo de generación en generación, que no se vaya quedando con las generaciones anteriores, que se siga rindiendo este homenaje», remataron.

José José, nacido en Ciudad de México en 1948, se posicionó como referente de la música romántica en el continente y su legado continúa vigente a día de hoy, siete años después de su muerte a los 71 años en el estado de Florida (EE.UU). EFE

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