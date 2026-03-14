México considera limitar el acceso de los menores a las redes sociales

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México considera limitar el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales para proteger su salud mental, siguiendo el ejemplo de países como Australia, explicó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en entrevista con la AFP.

En un contexto de creciente preocupación internacional por el impacto de estas plataformas en los menores, las autoridades mexicanas abrieron un periodo de consultas con diferentes actores sociales que debe desembocar en propuestas de regulación para junio.

Australia se convirtió en diciembre en el primer país del mundo en vetar el acceso de menores de 16 años a redes. En enero, los diputados franceses aprobaron la misma prohibición para menores de 15 años, aunque aún debe ratificarla el Senado. España, Dinamarca e Indonesia estudian restricciones similares.

«El Estado tiene la responsabilidad de la tutoría en la educación de los menores de edad. Y ahí es donde deberíamos pensar en poner ciertos límites, porque no veo responsabilidad por parte de las empresas para hacerse cargo de esto», afirma Delgado en referencia a las compañías que operan las redes sociales pero no regulan sus contenidos.

«A Meta, a Facebook, a TikTok, lo que les interesa es tener followers (seguidores) y no hay filtros sobre contenidos que pudieran afectar la salud emocional de los niños, de las niñas», agrega.

Consultada por la AFP, TikTok destacó sus «esfuerzos» para impedir que los niños usen su plataforma. «Los menores de 13 años no deben estar en redes sociales y TikTok no permite cuentas por debajo de esa edad», señaló por correo electrónico.

Las cuentas de adolescentes, entre 13 y 17 años, «cuentan con más de 50 configuraciones automáticas de seguridad, privacidad y protección», algunas activadas «por defecto», agregó, además de controles parentales.

Entre las restricciones, figuran la prohibición de mensajes directos, transmisiones en vivo y recomendación de sus cuentas a otros usuarios, así como un límite automático de tiempo en pantalla.

Meta (matriz de Facebook e Instagram) también exige que sus usuarios tengan al menos 13 años y aplica medidas similares a TikTok, como cuentas específicas para adolescentes. Ambas, sin embargo, enfrentan críticas por las dificultades de implementar estos controles de forma efectiva.

– Espacios «descontrolados» –

Según Delgado, es obligación del Estado mexicano determinar los riesgos a los que están expuestos los estudiantes, en particular, porque muchas redes se han convertido en espacios «descontrolados» donde campean contenidos violentos o pornográficos y se ejerce el ciberacoso.

Aclara, no obstante, que cualquier límite debe surgir del debate y no imponerse desde el poder.

«Queremos que [las propuestas] vengan de abajo, de la propia experiencia de los padres de familia, de distintas comunidades, de maestros y maestras. Que ellos nos señalen cuáles deberían ser estos límites y la manera de regularlos», matiza.

El debate es parte del proceso impulsado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) mexicana sobre el impacto de las tecnologías digitales en la educación y la salud mental.

La semana pasada, la experiencia australiana fue presentada en un foro organizado por la SEP y la UNESCO.

– «Me gusta el modelo australiano» –

La consejera de Educación de la embajada de Australia en México aseguró que las restricciones han mejorado el clima escolar en su país, reducido el acoso vinculado a redes y aumentado la concentración de los estudiantes.

La ley australiana restringe el acceso de menores a plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, e impone multas de unos 32 millones de dólares a las empresas que no tomen «medidas razonables» para cumplirla.

«A mí me gusta el modelo australiano, personalmente», reconoce Delgado y confiesa que, como padre de una adolescente, comprende los retos de regular el uso de redes sociales.

Aclara, no obstante, que esa es su opinión personal y no una posición institucional: «La posición de la Secretaría de Educación Pública es lo que hemos hecho: abrir el debate», añadió.

Las consultas incluirán a las firmas tecnológicas responsables de estas plataformas.

El objetivo de esta iniciativa es promover una cultura digital «responsable, crítica y consciente», que no surja de una prohibición, señala el ministro.

Por ahora, México tampoco ha considerado vetar el ingreso de dispositivos móviles a las escuelas públicas, precisa.

La AFP, entre más de una quincena de organizaciones de verificación de datos, es remunerada por Meta y TikTok en varios países para verificar contenidos desinformativos.

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