México denuncia que 13 mexicanos han muerto en un año en EEUU bajo custodia del ICE o durante redadas migratorias

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El gobierno de México denunció este miércoles que en el último año han muerto 13 mexicanos en Estados Unidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en redadas migratorias o en episodios vinculados a este organismo.

Estas muertes, reportadas en rueda de prensa por la cancillería mexicana, han ocurrido en el marco de la política antimigratoria lanzada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025.

Seis de los casos están relacionados con «complicaciones médicas» y cuatro más han sido catalogados como «suicidio», dijo Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte de la cancillería.

Dos mexicanos más murieron durante redadas migratorias y uno falleció durante un tiroteo contra instalaciones de ICE, detalló Velasco.

«Pedimos que se respeten los derechos humanos. (…) No estamos de acuerdo con estas formas de detención», declaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

En total, el gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas en relación con estas muertes y ha recibido 12 respuestas.

La respuesta de Washington «es que va a haber investigación», informó la mandataria, quien insistió en que las pesquisas deben arrojar certeza sobre las causas de los fallecimientos.

El caso más reciente es el de Royer Pérez Jiménez, de 19 años, quien fue hallado muerto en un centro de detención en el estado de Florida. Tanto el ICE como el gobierno de México señalaron un sucidio como la presunta causa de muerte.

El año pasado, en medio de la política antimigratoria del presidente Donald Trump, murieron al menos 30 personas mientras se encontraban en centros de detención de migrantes en Estados Unidos. Es el mayor número desde 2004, el año posterior a la creación de ICE.

ai/mr