México designa a la nobel Rigoberta Menchú consejera gubernamental

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México designó a Rigoberta Menchú, activista indígena y premio Nobel de la Paz de origen guatemalteco pero recientemente naturalizada mexicana, como alta consejera para los derechos de las mujeres, informó este viernes la cancillería.

Menchú, de 67 años, se exilió en México en 1981 para escapar de la guerra civil en Guatemala y ganó el Nobel en 1992 por su trabajo a favor de los pueblos indígenas.

Como «Alta Consejera para los Derechos de las Mujeres y los Pueblos Indígenas en la Política Exterior de México», la activista maya diseñará con la cancillería una «política integral» para proteger los derechos de ambos sectores poblacionales, indicó la entidad en un comunicado.

En julio pasado, Menchú obtuvo la nacionalidad mexicana en un acto en el que se reconoció su trayectoria como activista y también sus aportaciones a la vida académica en distintas universidades mexicanas.

La activista se involucró desde joven en la promoción de los derechos de las mujeres.

Sufrió la pérdida de sus padres en el contexto de la guerra civil que ensangrentó a Guatemala entre 1960 y 1996.

Su padre, Vicente Menchú, murió en 1980 junto con otras 36 personas durante el desalojo violento por la policía de la embajada de España en la capital guatemalteca, que había sido tomada por indígenas, campesinos y estudiantes para denunciar la represión militar.

Su madre también murió tras ser secuestrada y torturada por los militares.

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