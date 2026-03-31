México destaca reducción en la transmisión de sarampión tras 17,2 millones de vacunas

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Ciudad de México, 31 mar (EFE).- La transmisión del sarampión en México registra un descenso sostenido desde hace cuatro semanas, tras la aplicación de 17,2 millones de vacunas durante la campaña nacional iniciada en febrero, informó este martes el subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark.

El funcionario señaló que la vacunación masiva, puesta en marcha la semana del 7 de febrero, ha permitido avanzar «a la baja» en los contagios en las 32 entidades federativas. En la primera semana se aplicaron 1,7 millones de dosis y en el periodo de mayor actividad se alcanzaron 3,4 millones semanales.

Clark indicó que el país avanza conforme a la meta acordada con gobiernos estatales y autoridades locales para aplicar 25 millones de dosis contra el sarampión.

«Vamos alineados para llegar a nuestra meta», afirmó, al tiempo que agradeció la participación de la población y el apoyo de instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS-Bienestar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y los servicios estatales de salud.

Según el subsecretario, todas las entidades se encuentran «arriba o dentro de sus objetivos» de cobertura, lo que ha permitido frenar la propagación del virus. Sin embargo, pidió mantener la vacunación activa para consolidar la tendencia.

Clark recordó que los principales grupos prioritarios son los niños de entre seis meses y 12 años, así como las personas de 13 a 49 años que no tengan su esquema completo de dos dosis o no recuerden haberlo recibido.

La vacunación es gratuita y universal en todos los centros de salud del país.

El funcionario insistió en que completar los esquemas es fundamental para mantener la reducción de casos.

«La mejor manera de protegernos a largo plazo es que quienes no se han vacunado acudan de manera prioritaria», subrayó.

México concentró en 2025 la mayoría de los casos de sarampión, con 6.428, incluyendo 24 muertes; seguido de Canadá con 5.436 contagios y dos defunciones, y Estados Unidos con 2.242 casos y tres fallecimientos.

Desde el 1 de enero de 2026 y hasta el más reciente corte al 30 de marzo, se han reportado 14.869 casos de sarampión en el país y se han confirmado 35 muertes en el mismo periodo. EFE

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