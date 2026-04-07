México destaca una reducción del 66 % en los casos diarios de sarampión

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Ciudad de México, 7 abr (EFE).- La Secretaría de Salud (SSa) de México destacó este martes una reducción del 66 % en los casos diarios de sarampión, gracias a los avances de la campaña nacional de vacunación, en medio de un brote que desde enero de 2025 ha dejado más de 15.000 casos confirmados y 36 muertes en el país.

“En los últimos días, de acuerdo a los reportes epidemiológicos, estamos detectando ya menos de 70 casos al día. Es decir, es una reducción en términos de número diario de casos al día de casi el 66 %”, señaló Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo de la SSa, durante la rueda de prensa presidencial diaria.

El funcionario informó que la campaña masiva iniciada en febrero de 2026 ha permitido aplicar 18,3 millones de dosis.

Recordó, asimismo, que entre el 1 de enero de 2025 y el 3 de abril de 2026, México ha aplicado 33,9 millones de vacunas, con énfasis en niñas y niños de 6 meses a 12 años, considerados el grupo prioritario para cortar la transmisión.

Este segmento es también el más afectado por contagios, especialmente los menores de 1 a 4 años, según datos epidemiológicos.

Clark detalló que, durante el periodo más reciente de intensificación —a partir del 7 de febrero— se habilitaron más de 20.000 módulos de vacunación.

El subsecretario subrayó que todas las entidades del país han cumplido sus metas de vacunación, aunque pidió no bajar la guardia.

“Todavía tenemos que seguir protegiendo a las personas en lo individual y lo colectivo. Y la manera de hacerlo es vacunándonos”, dijo.

Ante ello, insistió que hay “plena disponibilidad” de más de 28 millones de dosis en el país.

El llamado incluye también a personas de 13 a 49 años sin esquema completo. “Si ustedes no se han puesto la vacuna y están en este grupo (…) llévenlo a vacunarse”, indicó.

“El sarampión sigue bajando en nuestro país. Llevamos ya prácticamente 6 semanas de mejora continua”, aseveró Clark.

Desde enero de 2025, México ha registrado 15.151 casos confirmados y 36 muertes, con decesos concentrados en Chihuahua (21), Jalisco (5) y otros ocho estados. EFE

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