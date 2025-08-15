The Swiss voice in the world since 1935

México detiene a un hombre acusado de homicidio y vinculado a organizaciones criminales

Ciudad de México, 15 ago (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este viernes en Santiago Teyahualco, Estado de México, a Dylan Samuel Romero Jacobo, acusado de homicidio calificado y vinculado durante los últimos tres años a cinco carpetas de investigación por delitos contra la salud, feminicidio, extorsión, asociación delictuosa, delincuencia organizada y narcomenudeo.

El hombre de 30 años, conocido como ‘Roto’, ‘Gordo’ o ‘Gato’, presuntamente integra la célula delictiva Los Malportados o Nuevo Imperio, dedicada al narcotráfico, homicidios, extorsión, robo y despojo en la Ciudad de México y en los estados de Morelos, Guerrero y México, según han confirmado a EFE fuentes cercanas al caso.

Además, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el sujeto está relacionado con cinco carpetas de investigación, una por feminicidio en el año 2024, otra por delitos contra la salud en el año 2023, y tres en el presente año por extorsión y asociación delictuosa, por delincuencia organizada y por narcomenudeo.

La detención, realizada en la Calle 12 de la colonia San Pablo CTM, fue producto de labores de inteligencia y seguimiento a diversas carpetas de investigación.

Tras su captura, Romero Jacobo fue trasladado a un centro penitenciario en la capital mexicana y puesto a disposición de la autoridad competente.

En el operativo participaron la SSPC y la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, junto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y autoridades del Estado de México. EFE

