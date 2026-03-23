México detuvo y liberó a la hija del poderoso narco «Mayo» Zambada

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La Marina de México puso bajo custodia «de manera momentánea» a la hija del narco Ismael «Mayo» Zambada durante un operativo, pero luego la liberó al no tener órdenes de aprehensión contra ella, informó este viernes el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Zambada, cofundador del poderoso Cártel de Sinaloa, está preso en Estados Unidos. Sus herederos libran una guerra por el control de la organización criminal contra los hijos de Joaquín «El Chapo» Guzmán, su antiguo socio, quien cumple cadena perpetua en una cárcel estadounidense.

El conflicto entre facciones desde hace más de un año y ha dejado decenas de muertos en el estado de Sinaloa (noroeste).

La hija del Mayo, identificada como Mónica del Rosario Zambada Niebla, fue puesta bajo custodia «de manera momentánea» el jueves durante una operación dirigida por la Marina en la que murieron 11 presuntos criminales en un poblado de Sinaloa, dijo García Harfuch en rueda de prensa.

Tras verificar que la mujer «no tiene ningún mandamiento judicial ni en México ni en Estados Unidoa», fue liberada, añadió el funcionario.

García Harfuch detalló que Mónica del Rosario Zambada fue sancionada en 2007 por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, pero matizó que «es un procedimiento administrativo».

Un comunicado de la agencia antidrogas estadounidense de 2007 señala a la mujer por su rol en «la propiedad o el control» de empresas y activos de su padre.

En 2019 soldados mexicanos detuvieron en Sinaloa a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de «El Chapo», pero lo liberaron por órdenes del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en medio de una asonada criminal que tenía el objetivo de rescatarlo.

El exmandatario defendió esta decisión con el argumento de que se evitó un baño de sangre.

El operativo en Sinaloa ocurre casi un mes después de que fuerzas federales abatieran a Nemesio Oseguera «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada una organización terrorista por Estados Unidos junto con el Cártel de Sinaloa.

México ha incrementado las detenciones de criminales y las incautaciones de droga, bajo presión del gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, que exige detener el tráfico de drogas, en particular de fentanilo.

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