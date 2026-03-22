México estima un aumento anual del 2,6 % en el turismo en Semana Santa

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Ciudad de México, 22 mar (EFE).- La Secretaría de Turismo de México informó este domingo que se esperan alrededor de 4,03 millones de turistas durante la Semana Santa en el país, un 2,6 % más que en 2025.

En un comunicado, la dependencia detalló que la cifra estimada corresponde al periodo del 29 de marzo al 12 de abril, y precisó que en 2025 se registraron 3,93 millones de turistas.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, señaló que el consumo total turístico previsto es de 55.890 millones de pesos (unos 3.100 millones de dólares), mientras que la ocupación hotelera estimada es del 63,8 %.

Entre los destinos turísticos, la funcionaria indicó que Acapulco destaca con un crecimiento proyectado de 31,7 % en la llegada de turistas, mientras que Mérida registraría un aumento de 18,5 %.

Los principales destinos de playa, como Riviera Maya, Puerto Vallarta, Los Cabos y Cancún, prevén ocupaciones superiores al 75 %.

En tanto, la Ciudad de México encabeza las proyecciones de turismo urbano, con más de 458.000 viajeros estimados y una ocupación hotelera de 56,2 %, seguida de Guadalajara con más de 152.000 turistas y Monterrey con más de 141.000.

Por separado, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México advirtió sobre un aumento de fraudes turísticos en temporada vacacional, con montos de hasta más de 2 millones de pesos (unos 115.000 dólares).

Según la organización, los fraudes ocurren a través de agencias falsas que suplantan a aerolíneas y plataformas de reservación, principalmente en destinos como Cancún, Acapulco y Puerto Vallarta. EFE

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