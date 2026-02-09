México exhibirá 68 obras de la Colección Gelman Santander antes de su traslado a España

3 minutos

Ciudad de México, 9 feb (EFE).- La secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza, anunció este lunes que el próximo 17 de febrero se exhibirán 68 obras de la Colección Gelman en la capital mexicana, lo que «marca el inicio de una etapa de itinerancia internacional» de este acervo, adquirido por el Banco Santander para ser trasladado a España en junio.

«Después de casi 20 años sin exhibirse en México, la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, presenta en el Museo de Arte Moderno ‘Relatos modernos. Obras emblemáticas de la Colección Gelman Santander'», escribió en X.

Curiel de Icaza apuntó que las piezas de esta muestra son «obras clave del arte moderno mexicano» que, después de casi dos décadas, estarán disponibles para el público y las nuevas generaciones interesadas en las creaciones de los artistas más relevantes del siglo XX.

Según el comunicado, esta exhibición —que reúne la colección acumulada por Jacques (1909–1986) y Natasha Gelman (1911–1998)— presenta obras emblemáticas de Frida Kahlo, Rufino Tamayo, Ángel Zárraga, David Alfaro Siqueiros y Diego Rivera.

De la pareja Rivera-Kahlo se presumen piezas que son parte del imaginario mexicano moderno, como ‘Vendedora de alcatraces’, ‘Diego en mi pensamiento’ y ‘Autorretrato con collar’, así como retratos comisionados por los Gelman.

También destaca la presencia de José Clemente Orozco, uno de los máximos exponentes del muralismo mexicano, «con un autorretrato realizado en acuarela, imagen que capta el enérgico carácter que distinguió al artista, y con la pieza titulada ‘Salón México'».

Además se presentarán obras de otros artistas como Carlos Mérida, María Izquierdo, Jesús Reyes Ferreira, Lola Álvarez Bravo y Gunther Gerzso, quien tuvo un papel clave en la conformación de la colección tras la amistad que mantuvo con el matrimonio Gelman.

«La presentación de la Colección Gelman Santander en el Museo de Arte Moderno consolida la vocación del espacio para difundir los movimientos y creadores que dieron forma a la modernidad mexicana, una etapa decisiva de la producción artística nacional con proyección internacional», apuntó el documento sobre este acervo adquirido por el banco español el mes pasado.

De las 68 obras que integran la exposición, 27 cuentan con declaratoria de Monumento Artístico.

La gestión de la Colección Gelman, una de las más importantes de arte moderno mexicano, por parte del Banco Santander se da tras un acuerdo con la familia Zambrano, propietaria de la cementera Cemex, que desde 2023 tenía la propiedad de las obras tras el traspaso de la Fundación Vegel, del curador estadounidense Robert R. Littman.

Tras el acuerdo con la familia originaria de Monterrey (norte), las piezas de esta colección formarán parte de la inauguración del centro Faro de Santander en Cantabria (España), prevista para el próximo junio. EFE

abz/afs/mgr

(foto)