México gestiona con Argentina deportación de Farías Laguna, buscado por evasión fiscal

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Ciudad de México, 24 abr (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que su Gobierno realiza gestiones con Argentina para lograr la deportación, o si es necesario, la extradición de Fernando Farías Laguna, detenido en Buenos Aires por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos y evasión fiscal.

“Se están haciendo todas las gestiones necesarias con el Gobierno de Argentina, de la Fiscalía General de la República y (la Secretaría de) Relaciones Exteriores para ver si puede haber una deportación, porque él entra con un pasaporte falso a Argentina”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

Sheinbaum recordó que Farías Laguna fue localizado en Argentina mediante una ficha roja de Interpol.

Agregó que la prioridad del Gobierno mexicano es la deportación por ingreso irregular al país sudamericano.

“Entonces, se está solicitando la deportación y en caso de que no fuera así, pues ya se establecerían las condiciones de extradición. Pero estamos esperando que haya deportación dado que entró de manera ilegal”, apuntó.

La mandataria explicó que la investigación contra Farías Laguna comenzó tras la detección de un buque que ingresó a México con documentación irregular sobre el combustible que transportaba.

“Cuando llegamos, se encontró, bueno se dio conocimiento a la Secretaría Marina a través de la aduana de Tampico (…) de la llegada de un buque que tenía combustible y que estaba reportando un permiso temporal de que traía otro producto y no combustible”, añadió.

Según explicó, «cuando se hacen todos los análisis, pues se encuentra que tenía diesel que estaba entrando de contrabando al país porque no quería entrar con un permiso que no dice combustible, no pagan los impuestos», dijo.

Sheinbaum detalló que, a partir de ese hallazgo, se implementaron medidas para impedir el ingreso temporal de combustibles, reforzar la vigilancia y mejorar la trazabilidad del producto importado.

Asimismo, indicó que la Fiscalía General de la República abrió una investigación que derivó en órdenes de aprehensión contra «algunas personas de la Secretaría de Marina que estaban involucradas en este caso”.

El jueves, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de Farías Laguna, quien era buscado en 192 países y es señalado como presunto líder de una organización dedicada al tráfico de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos.

La captura se enmarca en una investigación más amplia sobre una red de «huachicol fiscal», delito que implica contrabando técnico de combustibles mediante subvaluación, facturación falsa o triangulación de importaciones para evadir impuestos. EFE

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