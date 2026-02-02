México impulsa sanción económica contra Ticketmaster por polémica en boletos de BTS

Ciudad de México, 2 feb (EFE).- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de México informó este lunes que inició un procedimiento para multar a Ticketmaster por más de 5 millones de pesos (unos 277.800 dólares) por presuntas infracciones a la ley en la venta de boletos para los conciertos del popular grupo de K-pop BTS en el país.

El titular de la Profeco, Iván Escalante, detalló en conferencia de prensa que el procedimiento “por infracción a la ley” fue notificado el 28 de enero de 2026 y que la boletera cuenta con 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse.

Asimismo, Escalante indicó que la Profeco emitió exhortos a tres plataformas de reventa —Viagogo, TopHop y Hello Ticket— con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente, para que se ajusten a la regulación nacional y eviten prácticas desleales contra las personas consumidoras.

En este sentido, advirtió que, de no recibir respuesta, la dependencia iniciará acciones legales y administrativas, incluidos procedimientos por infracciones a la ley y “posibles restricciones de operación” de esas páginas en México.

Este procedimiento ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores de la agrupación de K-pop, que denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

La alta demanda por los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó fuera a casi 94 % de los interesados, ya que 2,1 millones de usuarios intentaron comprar boletos, pero solo había 136.400 entradas disponibles -un 6,4 % de la demanda-, según informó Ticketmaster.

La boletera rechazó «de manera categórica» la reventa ilegal, al señalar que perjudica a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público.

«Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria», apuntó la empresa.

Ante la demanda sin precedentes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió una carta al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, para que el grupo BTS ofrezca más fechas de conciertos en el país.

Al respecto, Sheinbaum mencionó que recibió contestación y que el Gobierno surcoreano agradeció el interés de los mexicanos por este grupo de K-pop, así como que contactaron a la productora de BTS para evaluar esta petición.

“Nada más contestaron que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradecen la carta y que se puso en contacto con la empresa BTS”, afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa. EFE

