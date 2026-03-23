México insta a la ONU a enviar ayuda humanitaria a Cuba ante la crisis económica

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Ciudad de México, 23 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este lunes que su Gobierno seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba e instó a organismos como Naciones Unidas (ONU) a hacer lo mismo, ante el recrudecimiento de la crisis económica que vive la isla caribeña por el bloqueo petrolero de EE.UU.

“Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria. Y sí, reivindicamos, y siempre lo vamos a reivindicar, el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación, y que frente a cualquier conflicto lo que debe usarse son las vías multilaterales, Naciones Unidas y que Naciones Unidas también debería enviar ayuda humanitaria”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina. EFE

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