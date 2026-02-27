México investiga a cuatro posibles sustitutos de El Mencho al frente del Cartel Jalisco

2 minutos

Ciudad de México, 27 feb (EFE).- Las autoridades mexicanas tienen identificados y sometidos a investigación a cuatro miembros destacados del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que podrían asumir el liderazgo de la organización criminal tras la muerte de El Mencho.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, aseguró en la conferencia presidencial desde Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste), que se trata de líderes de alguna facción regional del CJNG y, aunque no reveló ninguna identidad, explicó que se les investiga como posible relevo de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

«Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial», dijo García Harfuch.

Respecto a la situación actual del país, que tras la muerte de El Mencho sufrió una oleada de actos violentos en varios estados, el secretario de Seguridad aseguró que la situación está ya «normalizada».

«No ha habido un repunte de violencia. Como podemos ver, el domingo -día de la operación en la que murió El Mencho- fue cuando más problemas hubo. Al día siguiente se empezó a normalizar. Todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles las carreteras, vías federales, vías locales ya estaban todas abiertas y sin bloqueo», dijo.

El Gobierno mexicano ha informado que los enfrentamientos del domingo dejaron 25 integrantes de la Guardia Nacional y más de 30 miembros del CJNG fallecidos, la mayor parte en el estado de Jalisco (oeste).

Además, se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos y establecimientos comerciales.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura. EFE

des/jmrg/lss

(Foto)