México investiga si la participación de unos agentes de EEUU que murieron tras un operativo violó la ley

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este martes que la fiscalía investiga si la participación de dos funcionarios estadounidenses en un operativo antidrogas en el norte del país violó la ley de seguridad nacional.

Los dos agentes estadounidense resultaron muertos el fin de semana en el estado de Chihuahua tras un accidente automovilístico, cuando volvían de un operativo antidrogas con autoridades estatales, algo que según Sheinbaum está prohibido por la ley.

Si la investigación del incidente demuestra «que hubo una operación conjunta» entre el gobierno del estado de Chihuahua y agentes estadounidenses, «tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes», dijo la mandataria en rueda de prensa.

La presencia de agentes estadounidenses «está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución», pero cualquier colaboración entre un estado y Washington «tiene que pasar necesariamente» por el gobierno federal, añadió.

La gobernante izquierdista reiteró que «no hay operaciones conjuntas» en tierra con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha ofrecido antes ayuda militar a Sheinbaum para combatir a los cárteles del narcotráfico.

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, informó el domingo que los agentes extranjeros eran «oficiales instructores» que «se encontraban haciendo labores de entrenamiento».

Mientras volvían del operativo, la camioneta en la que viajaban los oficiales «derrapó en alguna zona y se cayó por un barranco», lo que provocó su explosión, añadió Jáuregui en rueda de prensa.

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