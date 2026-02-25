México ocupa el puesto 11 en ranking internacional sobre respuesta a la obesidad

3 minutos

Ciudad de México, 25 feb (EFE).- México se ubicó en el lugar 11 de 20 países evaluados en un informe internacional sobre la respuesta a la obesidad, con una puntuación general de 55,3 sobre 100, de acuerdo con resultados presentados este miércoles, en el marco del Día Mundial de la Obesidad.

El reporte ‘Una epidemia de inacción: evaluando las respuestas nacionales a la obesidad’, elaborado por Economist Impact, señaló que México obtuvo 61,1 puntos en el pilar de manejo de la obesidad, lo que refleja avances en guías clínicas vigentes y rutas de diagnóstico establecidas.

Los resultados se presentaron durante el conversatorio ‘La obesidad: Un laberinto con salida’, organizado en Ciudad de México por la farmacéutica estadounidense Lilly, donde especialistas destacaron los retos médicos y sociales que enfrentan las personas con esta enfermedad crónica.

Según el informe, Serbia (74,8) ocupa el primer lugar como el país que mejor maneja esta condición, seguida de Francia (74,3), Brasil (72,4), Corea del Sur (71,2), Finlandia (64,9), Reino Unido (64,4), China (63,1) y Australia (58,8).

La calificación se basa en cuatro pilares: política y gobernanza, manejo de la obesidad, calidad y acceso a los alimentos y actividad física.

Manejo integral

Los especialistas indicaron que la obesidad es una enfermedad influida por factores biológicos, genéticos y ambientales, y no únicamente por hábitos personales o aspectos estéticos.

“El laberinto existe porque durante años se ha tratado la obesidad como un tema de voluntad individual. Eso retrasa el diagnóstico y el manejo integral”, señaló el Iñaki Villanueva, director del área médica de obesidad de Lilly México.

Emma A. Chávez, coordinadora de la Clínica de Obesidad y Trastornos de la Conducta Alimentaria del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán (Incmnsz), advirtió que la enfermedad está asociada a más de 200 complicaciones de salud, entre ellas, la diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria y apnea obstructiva del sueño.

Según la experta, la falta de información médica clara, el estigma social y la ausencia de acompañamiento profesional dificultan el acceso a tratamientos adecuados y retrasan la atención de los pacientes.

Además, Chávez subrayó que el manejo médico integral incluye guías clínicas basadas en evidencia y tratamientos supervisados por profesionales de la salud, con el objetivo de mejorar el control de la enfermedad y reducir sus complicaciones.

“Hoy, el manejo médico integral también considera opciones terapéuticas que actúan sobre mecanismos biológicos del apetito y metabolismo para tratar la enfermedad, siempre y cuando este sea con un seguimiento profesional”, dijo.

El informe concluyó que mejorar la respuesta a la obesidad requiere un enfoque médico integral y sostenido que permita atender a las personas sin estigmas y con seguimiento profesional.

También, señalaron que el mensaje es claro: “la salida existe”, sin embargo, reconocieron que es necesario cambiar la conversación sobre obesidad, dejar atrás el juicio y avanzar hacia un enfoque médico, integral y empático. EFE

