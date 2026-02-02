México planea multar a Ticketmaster por una polémica en las entradas para el grupo BTS

Ciudad de México, 2 feb (EFE).- Las autoridades de México informaron este lunes de que planean multar a Ticketmaster por más de 5 millones de pesos (más de 243.000 euros) por presuntas infracciones a la ley en la venta de boletos para los conciertos del popular grupo de K-pop BTS en el país.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, detalló en conferencia de prensa que el procedimiento “por infracción a la ley” se notificó el pasado 28 de enero de 2026 a la compañía, que cuenta con 10 días hábiles para ofrecer pruebas y manifestarse.

La Profeco emitió además exhortos a tres plataformas de reventa —Viagogo, TopHop y Hello Ticket— con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, respectivamente, para que se ajusten a la regulación nacional y eviten prácticas desleales contra las personas consumidoras, explicó Escalante.

En este sentido, advirtió que, de no recibir respuesta, la dependencia iniciará acciones legales y administrativas, incluidos procedimientos por infracciones a la ley y “posibles restricciones de operación” de esas páginas en México.

Este procedimiento ocurre en medio de la polémica generada por los seguidores del grupo de K-pop, que denunciaron falta de transparencia en el proceso de compra y calificaron de fraude la venta de entradas fuera del mecanismo oficial.

Según las denuncias de algunas seguidoras de la popular banda surcoreana, se les vendieron boletos a revendedores en las taquillas del Estadio GNP Seguros, lugar de los conciertos, cuando supuestamente la venta era exclusivamente en línea.

Sin entradas para el 94 % de los interesados

La alta demanda por los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó fuera a casi 94 % de los interesados, ya que 2,1 millones de usuarios intentaron comprar boletos, pero solo había 136.400 entradas disponibles -un 6,4 % de la demanda-, informó Ticketmaster.

La compañía expresó «de manera categórica» su rechazo a la reventa ilegal, al señalar que perjudica a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público.

«Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria», apuntó la empresa.

La presidenta de México pide más conciertos de BTS

Ante la demanda sin precedentes, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum envió una carta al presidente surcoreano, Lee Jae-myung, para que el grupo BTS ofrezca más fechas de conciertos en el país.

En su respuesta, explicó Sheinbaum, el Gobierno surcoreano agradeció el interés de los mexicanos por este grupo de K-pop, así como que contactaron a la productora de BTS para evaluar esta petición.

“Nada más contestaron que muchas gracias por el interés de las y los mexicanos por este grupo musical, que agradecen la carta y que se puso en contacto con la empresa BTS”, afirmó Sheinbaum en su conferencia de prensa. EFE

