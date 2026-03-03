México presenta la Copa Mundial para “todas y todos” a 100 días del inicio del torneo

Ciudad de México, 3 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llevó este martes a su conferencia de prensa matutina la Copa Mundial de Fútbol 2026, en la conmemoración de los 100 días para el arranque del torneo, cuyo primer partido se celebrará en la capital mexicana el 11 de junio.

“Para los niños y niñas que ahorita están en la escuela, pero más tarde van a ver la mañanera por las redes sociales, pues les traemos la Copa”, dijo sonriente la mandataria al recibir el trofeo que coronará a la mejor selección del mundo el próximo 19 de julio.

Sheinbaum estuvo acompañada por Gabriela Cuevas, representante de la organización de Mundial de Fútbol; y la ex estrella del fútbol brasileño José Roberto Gama de Oliveira ‘Bebeto’.

Por su parte, el director de Coca-Cola México, Louis Balat, aseguró que la compañía buscará que el Mundial sea una celebración inclusiva y cercana a todos los ciudadanos.

“Nuestro compromiso es muy, muy claro. Que este Mundial sea para todas y para todos. Que no se quede únicamente en los estadios, sino que se viva en las plazas, que se viva en las calles y en las comunidades de absolutamente todos los rincones de este hermoso país”, apuntó el directivo.

México será una de las sedes del Mundial de 2026, junto con Estados Unidos y Canadá, y se convertirá en el único país en albergar por tercera ocasión la Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

“Como mexicano me llena de orgullo saber que por tercera ocasión seremos locales. Ningún otro país del mundo puede decir eso. Sólo México”, afirmó Balat.

El directivo destacó que, a 100 días del inicio del torneo, la llegada del trofeo al país representa un mensaje de fortaleza nacional.

“México es un país que sabe levantarse. Es un país que sabe organizarse y que sabe demostrarle al mundo su dignidad y fortaleza. Y hoy ese mensaje está recorriendo todo el mundo. Por eso es tan significativo que hoy el trofeo llegue desde Guadalajara”, dijo.

Explicó que la gira del trofeo —la más grande organizada en México, según dijo— recorrerá 10 ciudades con acceso gratuito, lo que “permitirá a miles de personas acercarse al trofeo que representa los sueños del fútbol mundial, pero también los sueños de todas las niñas y niños que practican este hermoso deporte”.

México será sede de 13 partidos del Mundial 2026 en Ciudad de México, Guadalajara (oeste) y Monterrey (norte).

Sheinbaum ha subrayado que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, le aseguró la celebración del Mundial de Fútbol 2026 en México, pese a la situación de violencia vivida en el país, especialmente tras ser abatido el líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, el pasado 22 de febrero. EFE

