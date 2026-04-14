México refuerza medidas contra 2 casinos y un abogado sancionados por narcotráfico en EEUU

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Ciudad de México, 14 abr (EFE).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México reforzó acciones contra dos casinos, un abogado y un individuo acusado de cruzar a migrantes de manera irregular hacia EE.UU. por supuestos vínculos con el narcotráfico, al sumar denuncias y suspensión de actividades de los establecimientos identificados, tras las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense.

En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México señaló que, tras un análisis financiero, fiscal y corporativo, se identificó la operación de establecimientos de apuestas bajo una misma estructura empresarial, así como transferencias internacionales «relevantes» hacia diversas jurisdicciones, «incluidas algunas de riesgo».

El anuncio de la UIF complementa las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que este mismo martes sancionó a dos casinos de Nuevo Laredo (Tamaulipas), el abogado Juan Pablo Penilla y Eduardo Javier Islas, alias ‘Crosty’, a quienes acusó de nexos vinculados con el Cartel del Noreste.

Las medidas congelan todas las propiedades y activos que las empresas y los individuos señalados puedan tener en EE.UU. y prohíben a las personas estadounidenses hacer negocios con ellos.

La UIF detalló que logró detectar inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, así como movimientos significativos de recursos en efectivo «que no corresponden con la actividad económica declarada».

Asimismo, dijo que identificó patrones asociados a actividades vulnerables en el sector de juegos y sorteos, «presuntamente utilizados para el lavado de activos».

«Por esta razón, se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales», apuntó.

Asimismo, dijo que de forma complementaria, compartió información con la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General de Juegos y Sorteos, para la suspensión de actividades de los establecimientos identificados

“Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos”, señaló Hacienda en el comunicado.

El Departamento del Tesoro acusó a Pendilla de colaborar con Miguel Ángel Treviño Morales, exlíder del cártel Los Zetas, ayudándole a mantener su liderazgo criminal incluso mientras se encontraba bajo custodia en México.

Treviño, detenido en 2013 y extraditado a Estados Unidos en 2025, enfrenta cargos por narcotráfico, uso ilegal de armas y lavado de dinero. Pendilla también fue abogado de Ismael Zambada García, quien fue extraditado a EE.UU. en 2024.

Además, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a la empresa CAMSA y a dos de sus casinos en Nuevo Laredo y Tampico, señalando que el Cartel del Noreste utiliza el Casino Centenario como centro de operaciones para almacenar drogas, lavar dinero y cometer actos de tortura e intimidación.

El Cartel del Noreste (CDN) es uno de los grupos narcotraficantes que el Gobierno de Donald Trump ha designado como organización terrorista, junto con el Cartel de Sinaloa, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cartel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana. EFE

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