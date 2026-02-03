México reitera su disposición a aportar «la mesa» para mediar entre Cuba y EEUU

1 minuto

Ciudad de México, 3 feb (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que el país siempre ha “puesto la mesa” para atender cualquier conflicto, ante una eventual mediación mexicana entre Estados Unidos y Cuba, aunque destacó que esto dependería exclusivamente de la voluntad de ambas naciones.

“Eso depende de Cuba y de Estados Unidos (la mediación). Cuba es un país soberano, independiente. Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto. En muchos momentos de su historia. Y este no es la excepción”, señaló Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana reaccionó así a una pregunta sobre si estaría dispuesta a mediar entre ambos países, cuyas relaciones diplomáticas han estado marcadas por décadas de tensiones, y que se han agudizado después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara aranceles a los países que envíen petróleo a Cuba, entre los que figura México. EFE

csr/afs/rcf

(Foto) (Vídeo)