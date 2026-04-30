México se mantiene como el país más letal para ejercer el periodismo en América, según RSF

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- México se mantiene como el país más letal para ejercer el periodismo en América desde hace al menos 15 años y figura en el lugar 122 de 180 en la clasificación anual de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras (RSF), en un escenario global en su peor nivel en el último cuarto de siglo.

Más de 150 periodistas han sido asesinados y 28 desaparecidos desde 2000 en México, de acuerdo con la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF, difundida este jueves.

Artur Romeu, director de la oficina de RSF en América Latina, destacó que estos datos ubican a México como «el país más violento para el ejercicio del periodismo» desde al menos 15 años «en todo el continente americano».

Romeu subrayó que, aunque México avanzó del puesto 124 al 122 respecto a 2025, este progreso es «ilusorio», ya que no responde a una mejora en las condiciones para ejercer el periodismo -pues su puntuación pasó de 47 a 45 puntos entre 2022 y 2026-, sino al retroceso de otros países.

«Eso no refleja una constatación real de una mejoría concreta que hizo el país, es más bien resultado de un deterioro más fuerte de países que estaban arriba de México en la clasificación y que bajaron más», explicó a EFE Romeu.

La violencia contra la prensa, apuntó, persiste como uno de los principales factores de riesgo en México, con nueve periodistas asesinados en 2025 y 12 en lo que va del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, que inició en octubre de 2024.

Agregó que la situación no es homogénea en todo el país, con la mayoría de los asesinatos concentrados desde 2000 en los estados de Guerrero, Veracruz (sur), Michoacán (oeste) y Tamaulipas (norte).

Además, alertó sobre fallas estructurales en los mecanismos de protección, tras el asesinato de al menos 10 periodistas bajo resguardo estatal.

Aunque el país no ha registrado cambios bruscos en su posición en los últimos años, Romeu insistió que esta aparente «estabilización» se da en niveles críticos para la libertad de prensa.

En América, 14 de 28 países están en la categoría «difícil» y 17 empeoraron frente a 2025, con una caída regional de 14 puntos desde 2022.

El informe atribuye este deterioro a factores como la creciente hostilidad política, el uso de discursos que desacreditan a la prensa, la expansión de la desinformación y la creciente precarización económica de los medios.

Además, RSF advierte sobre el uso creciente de marcos legales para presionar o silenciar a periodistas, mediante leyes de seguridad nacional, antiterrorismo o demandas judiciales que buscan inhibir su trabajo.

A nivel global, el panorama es aún más preocupante, pues más de la mitad de los países se encuentran en situaciones «difíciles» o «muy graves» para la libertad de prensa, mientras que apenas 1 % de la población mundial vive en condiciones consideradas «buenas». EFE

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