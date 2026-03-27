México sigue buscando dos barcos con ayuda a Cuba desaparecidos en el Caribe

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Ciudad de México, 27 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este viernes que continúa la operación de búsqueda y rescate de dos embarcaciones que partieron el 21 de marzo de Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con ayuda humanitaria rumbo a La Habana y que perdieron comunicación en altamar.

El jueves, la Semar informó que activó un plan de búsqueda y rescate para localizar dos embarcaciones con nueve tripulantes de varias nacionalidades que desaparecieron mientras se trasladaban de Isla Mujeres a La Habana para llevar ayuda humanitaria a la isla.

Según la Semar, ambas embarcaciones —ocupadas por activistas de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense— zarparon el 21 de marzo hacia La Habana con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares.

Tenían previsto llegar entre el 24 y 25 de marzo, pero no se tiene confirmación de su arribo.

Ante ello, la Armada de México activó de inmediato el Plan Marina para salvaguardar la vida en la mar, desplegando unidades de superficie y aeronaves tipo Persuader que realizan patrones de búsqueda en la ruta estimada entre Isla Mujeres y la capital cubana, tomando en cuenta corrientes, clima y posibles desvíos.

La institución indicó que mantiene coordinación internacional con los Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo (MRCC) de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos para el intercambio de información en tiempo real, dado que entre los tripulantes se encuentran dos mujeres, seis hombres y un menor de tres años de estos países.

Estos dos veleros formaban parte del convoy que buscaba entregar ayuda ante el deterioro económico en Cuba y el bloqueo petrolero estadounidense. Un tercer buque, que zarpó el viernes desde Progreso, Yucatán, llegó sin contratiempos a La Habana el martes. EFE

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