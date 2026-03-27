México tendrá nuevo mecanismo contra evasión de impuestos y mercado ilegal de combustible

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Ciudad de México, 27 mar (EFE).- El Gobierno de México pondrá en marcha un nuevo mecanismo para combatir el huachicol fiscal (evasión de impuestos) y el mercado ilícito de combustibles, al exigir que la venta y comercialización de gasolinas y diésel incorpore un nuevo concepto dentro de cada factura.

El nuevo término ‘Complemento Concepto para la facturación de Hidrocarburos y Petrolíferos’, que deberá incluir cada Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), será obligatorio a partir del próximo 24 de abril.

La medida fue diseñada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), como parte de una estrategia para combatir la corrupción, el robo y el contrabando técnico de combustibles.

El nuevo esquema obligará a los establecimientos a contar con un permiso vigente ante la Comisión Nacional de Energía (CNE) para poder emitir CFDI por esos conceptos.

Además, la reglamentación fiscal para 2026 establece una lista diaria de permisos vigentes asociada al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) del emisor y a las claves de producto, de modo que, si el permiso, el RFC o la clave no coinciden, el comprobante no deberá certificarse.

La decisión se suma a una ofensiva más amplia contra distintas modalidades del huachicol (evasión de impuestos) en el país.

En julio de 2025, autoridades federales reportaron la desarticulación de una red dedicada al robo de hidrocarburos en Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Querétaro, con 32 detenidos, además del aseguramiento de 21 tractocamiones, 14 contenedores tipo tanque y autotanque, 48 vehículos y 36 armas.

Días después, en Coahuila, el Gobierno informó del decomiso de 15,4 millones de litros de combustible en carrotanques, uno de los mayores golpes recientes contra este delito.

A ello se agregó el caso del llamado huachicol fiscal en Tamaulipas, donde la investigación por el aseguramiento de 10 millones de litros de diésel en el puerto de Tampico derivó, meses después, en la detención de 14 personas, según informó la Fiscalía General de la República.

Entre otros reportes, en febrero de 2026 autoridades descubrieron en Hidalgo un túnel de 22 metros usado para robar combustible de un ducto de Pemex. EFE

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