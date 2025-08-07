México vuelve a reclamar un rol protagónico

3 minutos

Gustavo Borges

México, 7 ago (EFE).- Con un equipo encabezado por Ángela Ruiz, bronce olímpico en tiro con arco en París 2024, México vuelve a la carga en busca del protagonismo en uno de los cuatro primeros lugares del medallero en los Juegos Panamericanos Junior.

«Queremos por lo menos terminar en cuarto lugar como hace cuatro años en Cali. Llevaremos un equipo con buenas figuras que tendrán las mejores posibilidades en tiro con arco, saltos, natación, taekwondo y atletismo», dijo a EFE el subcampeón olímpico de atletismo en 1992 Carlos Mercenario, jefe de la delegación.

México ganó 46 preseas doradas, 78 de plata y 48 de bronce en la edición de 2021 y quedó en cuarto lugar de la clasificación por naciones, detrás de Brasil (59-49-55), Colombia (48-43-63) y Estados Unidos (47-29-38).

Además de Ruiz, que formó el equipo ganador de bronce por equipos en el tiro con arco de los pasados Juegos Olímpicos, la delegación de 380 competidores tiene a varias figuras que ya están entre las mejores del mundo en la categoría de mayores, como las gemelas Mía y Lía Cueva, medallistas de los Mundiales de natación de Singapur.

En la final de clavados por parejas desde el trampolín de tres metros, las hermanas de 14 años de edad sumaron 294.36 puntos y ganaron bronce, detrás de las chinas Chen Yiwen y Chen Jia (325.20) y las británicas Yasmin Harper y Scarlett Mew Jensen (298.35).

Karla Ximena Serrano, campeona mundial sub-20 de la caminata de 10.000 metros, y Emiliano Barba, subcampeón, encabezarán el equipo de atletismo, en el que aparecerá el velocista Alejandro Cárdenas, hijo del medallista mundial del mismo nombre en los 400 metros en Sevilla 1999.

El joven de 19 años heredó el talento de su padre y de su madre, la campeona panamericana de salto de altura en 2007, Romary Rifka. En el último medio año mejoró su registro de 100 metros planos de 10.92 segundos a 10.66, y en 200 metros bajó de 21.01 a 20.53, lo cual lo pone como posible medallista en ambas pruebas.

Los mexicanos serán los grandes ausentes en 48 eventos en los que fueron protagonistas hace cuatro años.

Por falta de apoyo, no pudieron clasificarse para los Juegos. Sin embargo, los que asisten, están bien apoyados y llegarán en su mejor forma, según Mercenario.

«Nos interesa ganar la mayor cantidad de medallas, pero sobre todo mantener el apoyo a los principales de la delegación, que serán candidatos a representar a México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028», explicó Mercenario.

Otras bazas del equipo de México serán el nadador Paulo Strehlke, duodécimo en el concurso de 10 kilómetros en París 2024, quien, en Asunción pujará por el oro en aguas abiertas y en la prueba de los 800 metros estilo crol.

El saltador Kenny Zamudio, medallista de los Juegos Panamericanos de Chile 2023 en plataforma, las peleadoras de taekwondo Zaira Delgado, de 57 kilogramos, y Julia Ramírez (67), además de la levantadora de pesos Mairyn Hernández, campeona mundial juvenil en 81 kilos, serán otras de las cartas principales de México.

«A veces nos gusta tener resultados destacados a corto plazo. Vamos a cambiar eso y después de Asunción, daremos seguimiento a estos chicos con la mirada en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y también los de Brisbane 2032», insistió Mercenario. EFE

gb/hbr/laa/car