México y Costa Rica se unen a candidatura de EUUU al Mundial femenino de 2031

Estados Unidos anunció este lunes la inclusión de México, Costa Rica y Jamaica en su candidatura para hospedar la Copa del Mundo femenina de 2031, la única presentada ante la FIFA.

«Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica», declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de la federación estadounidense (US Soccer), durante la presentación de la alianza en Nueva York.

«Juntos, tenemos una oportunidad extraordinaria de organizar la Copa Mundial femenina más grande y con mayor impacto de la historia», aseguró la dirigente.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, había anunciado en abril que la de Estados Unidos era la única candidatura presentada para albergar el torneo, el primero ampliado a 48 selecciones.

En ese momento Infantino avanzó que el gigante norteamericano podría asociarse «potencialmente» con otros miembros de la Concacaf.

La propuesta final con México, Costa Rica y Jamaica, que albergarían por primera vez esta competición, debe ser aprobada formalmente por el Congreso de la FIFA el 30 de abril de 2026 en Vancouver.

– «El mayor evento deportivo femenino» –

Estados Unidos, una potencia del fútbol femenino que ya organizó este Mundial en 1999 y 2003, había trabajado previamente en un proyecto conjunto con México para albergar la cita de 2027.

Esa propuesta fue retirada solo semanas antes de la votación de la FIFA del año pasado en Bangkok, en la que se concedió el torneo a Brasil, en una edición todavía con 32 participantes.

Estados Unidos y México se comprometieron entonces a trabajar en una candidatura más potente para 2031, para la que no tienen competencia.

«Como únicos candidatos para el Mundial de 2031, me gustan nuestras posibilidades», dijo Parlow Cone con una sonrisa.

«Cuando seamos seleccionados oficialmente, trabajaremos con la FIFA para ofrecer el evento deportivo femenino más grande y con mayor impacto de la historia», afirmó.

Mikel Arriola, presidente de la Federación de Fútbol mexicana, y su homólogo costarricense, Osael Maroto, estuvieron también presentes en el evento.

«Esta candidatura refleja la confianza que FIFA y Concacaf han depositado en nuestras federaciones para continuar impulsando el desarrollo del fútbol femenil», declaró Arriola.

– ¿Primer Mundial en Costa Rica? –

La elección final de esta candidatura alargaría el ciclo de grandes eventos deportivos a celebrar en Norteamérica, que incluyen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 2028.

Anteriormente Estados Unidos y México serán socios, junto a Canadá, en la organización del Mundial masculino de 2026.

Costa Rica, de su parte, ya tiene experiencia en competencias internacionales del fútbol femenino, con la organización del Mundial Sub-17 de 2014 y del Sub-20 de 2022, y ahora se perfila para albergar por primera vez juegos de una Copa del Mundo absoluta.

«Esta candidatura representa uno de los avances más positivos para el crecimiento del fútbol en nuestro país», dijo en un comunicado el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol.

«Creemos firmemente que contamos con todos los elementos necesarios para brindar la mejor experiencia, infraestructura y talento humano en preparación para la Copa», añadió Maroto.

Parlow remarcó que «para Costa Rica y Jamaica serán los primeros partidos de una Copa del Mundo (absoluta) en sus países. Y para México será la primera vez en hospedar partidos de un Mundial femenino».

«Hemos decidido hacerlo junto con nuestros socios de la Concacaf porque este momento es más importante que cualquier país», subrayó.

Parlow Cone dijo que el interés por el «soccer» femenino no deja de crecer en Estados Unidos, cuya selección es la más laureada de los Mundiales con cuatro títulos.

«El fútbol femenino está en auge», recalcó. «Tenemos dos ligas profesionales de primera división en Estados Unidos, los estadios se llenan y las cadenas de televisión pagan derechos de retransmisión récord».

«Los patrocinadores consideran que el fútbol femenino es una de las mejores inversiones en el ámbito deportivo», dijo la presidenta, que aseguró haber recibido el interés de una treintena de ciudades para albergar juegos del certamen de 2031.

