Móviles en las mochilas: Brasil último país en unirse al veto del teléfono en el colegio

5 minutos

Madrid, 13 feb (EFE).- Brasil es el último país en unirse a la lista de los 79 sistemas educativos que prohíben o limitan los móviles en las aulas, una lista en la que algunos acaban de entrar, como Hungría, que ha estrenado restricciones este curso escolar, otros han endurecido las que ya tenían y alguno ha dado marcha atrás. Y otros como Perú, se están planteado unirse al club de las restricciones.

Cuando se cumple el primer aniversario de la recomendación del Gobierno español de impedir el uso del móvil en la escuela, tanto en las clases como en los recreos y comedores, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que veta los celulares en la red pública y privada, de preescolar, primaria y secundaria.

Lula celebró que Brasil se una a países como España y Francia, que «ya han hecho lo mismo», y consideró que la medida es absolutamente necesaria, porque «el ser humano nació para vivir en comunidad» y precisa de «abrazos, miradas y atención».

La nueva ley -sancionada el 13 de enero y que entra en vigor este año lectivo- establece que los dispositivos podrán ser utilizados con fines pedagógicos y bajo la supervisión del profesor.

A finales de 2023, el número de sistemas educativos que aplicaban este tipo de restricciones se elevaba a 60 y a comienzos de enero de 2025 la cifra ascendía a 79 países, ochenta ahora con Brasil, según el Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la Unesco.

El objetivo general es fomentar la socialización entre el alumnado, evitar distracciones y mejorar el rendimiento académico.

Las pausas digitales en las escuelas por países:

Italia. El Gobierno anunció hace seis meses que el uso de los teléfonos quedará prohibido en todos los colegios e institutos durante las clases para cualquier propósito, incluso educativo, a partir del próximo año escolar.

Grecia. Amplía las normas por las que los alumnos afrontaban la expulsión por grabar a compañeros y ridiculizarlos en internet y, desde este curso, el alumnado deberá llevar el celular en la mochila durante toda la jornada escolar.

Alemania. Igual que en España, no hay unas normas unificadas pero en estados como Baden-Württenberg la legislación descarta una prohibición general. El único estado federado que impide expresamente su uso es Baviera y los profesores pueden decomisarlos el tiempo que sea necesario.

Reino Unido. El Gobierno proporcionó unas nuevas pautas en 2024, pero no son vinculantes. Hoy la situación no está clara, ya que en algunos centros se permite su uso durante el recreo y en otros no.

Francia. El teléfono móvil está prohibido por ley en la enseñanza primaria y secundaria durante el horario escolar desde 2018 a causa del «grave» perjuicio que puede suponer para las actividades docentes y la vida comunitaria.

China. Hay una prohibición total del teléfono en todos los niveles educativos, pero los estudiantes pueden llevarlos al centro con autorización de las familias o los centros. La razón es que muchos menores utilizan servicios que requieren pagar con el móvil (alquiler de bicicletas, metro o comprar comida).

Rumanía. Su empleo está vetado durante las clases y los profesores pueden “recogerlos” en caso de que un alumno acuda a clase con un móvil.

Países Bajos. En colegios e institutos no se permite el uso del dispositivo en la educación primaria y secundaria a partir del año escolar 2024-2025. Sólo se pueden emplear si se considera que son necesarios para el contenido de la lección o si el estudiante depende del móvil por motivos médicos. Corresponde a la escuela hablar con la comunidad educativa sobre cómo se aplica.

Austria. El Ministerio de Educación no plantea una prohibición general. Los alumnos pueden llevar el móvil a clase y, según las reglas de cada centro, deben apagarlo o ponerlo en modo silencio durante las lecciones.

Hungría. Hungría ha prohibido desde el 1 de septiembre de 2024 el uso de móviles y dispositivos con acceso a internet en escuelas primarias y secundarias, con algunas excepciones, una medida que ha sido criticada por asociaciones de profesores.

Argentina. En agosto del 2024, casi 2.300 escuelas porteñas, públicas y privadas de la Ciudad de Buenos Aires estrenaron una nueva regulación para restringir el uso del celular, salvo en actividades educativas.

Perú. A mediados de enero de 2025, Alianza para el Progreso presentó en el Congreso una iniciativa parlamentaria con el fin de impedir el móvil en el aula y en recreo. Es la segunda vez que se intenta sacar adelante.

Nueva Zelanda: Desde abril de 2024, hay una prohibición completa del uso de celulares en las escuelas, incluidos los recreos.

En México Cada estado tiene su propia regulación; la India carece de una legislación unificada, aunque la tendencia general es no permitirlo; en Estados Unidos la mayoría de las escuelas permiten a sus alumnos acudir con sus teléfonos, aunque les obligan a mantenerlos en silencio o dejarlos fuera de clase.

Menos comunes han sido los casos en los que se han flexibilizado las medidas, como en Arabia Saudí, que ha dado marcha atrás a sus prohibiciones por la oposición expresada por grupos de defensa de personas con discapacidad para que pudieran usarse los móviles con propósitos médicos. EFE

