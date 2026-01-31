Machado dice que la amnistía de Venezuela es por presión de EE.UU. y espera que se cumpla

Cartagena de Indias (Colombia), 30 ene (EFE).- La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este viernes que la ley de amnistía general para liberar a los presos políticos propuesta por la presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, es «producto de la presión real» de Estados Unidos y que espera que se haga realidad.

«Obviamente no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer, sino que es producto de la presión real que ha recibido por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Ojalá sea así y ojalá los 700, más de 700 presos que aún permanecen en los centros de tortura en Venezuela puedan estar con su familia muy pronto», manifestó.

Machado hizo las declaraciones en la charla ‘Hablemos de Venezuela’ con el periodista Michael Stott en el Hay Festival de Cartagena de Indias.

Delcy Rodríguez dijo hoy en el acto de inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que han decidido «impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente».

Al respecto, Machado, Premio Nobel de la Paz de 2025, dijo que en Venezuela «el aparato represivo del régimen es brutal» y «ha respondido a los intereses de las múltiples fuerzas criminales que conforman este régimen».

«Hemos vivido 27 años de un proceso brutal, de persecución, de represión, de silenciar las voces de todos los ciudadanos, ya sean periodistas, activistas de derechos humanos, amas de casa, estudiantes, maestros, médicos, economistas y, por supuesto, dirigentes políticos», afirmó.

La dirigente opositora añadió que en Venezuela «hay presos políticos que tienen 23 años en prisión», como es el caso de tres policías metropolitanos, y hay otros «que han sido desaparecidos».

Incluso dijo que en las semanas posteriores al 3 de enero, cuando un ataque militar de Estados Unidos depuso al presidente Nicolás Maduro, hubo detenciones de unas 16 personas.

La nobel lamentó que los venezolanos se hayan confiado del chavismo, que llegó al poder en 1999, y hayan subestimado «la capacidad destructiva del régimen», del que dijo que «se integró a un sistema criminal», y solo años después hayan caído en cuenta de que había que enfrentarlo.

«Subestimamos la magnitud del entramado criminal que se fue configurando en Venezuela, subestimamos las complicidades que se fueron forjando», subrayó.

Sin embargo, subrayó que en los últimos años los venezolanos lograron persuadir y convencer al mundo de que había que hacer algo para combatir al chavismo.

«Yo sí creo que la situación de Venezuela después de más de 400.000 muertos en estos 27 años con armas de guerra violentamente, después de más de 20.000 ejecuciones extrajudiciales, después de más de 18.000 detenciones políticas nada más después de que Maduro llegó al poder (en 2013) presenta un cuestionamiento medular al orden democrático global», expresó. EFE

