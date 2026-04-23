Macron advierte que EEUU no protegerá más a Europa «a largo plazo»

1 minuto

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró este jueves que Estados Unidos no protegerá más a Europa «a largo plazo» y lamentó la «locura» de los dirigentes que puede conducir a la guerra.

«El desafío de nuestra Europa consiste en ser más fuerte y más independiente, porque tenemos unos Estados Unidos de América que no nos protegerán más a largo plazo», lanzó durante un intercambio con alumnos en la escuela franco-chipriota de Nicosia (Chipre).

«Lo hemos visto claramente con la cuestión de Groenlandia, con lo que ocurre hoy en Irán o con lo que sucede en Ucrania», añadió cuando una alumna le preguntaba qué pueden hacer «los jóvenes para promover la paz».

«Todavía están ahí, es fantástico, son aliados; pero Europa se construyó pensando que Estados Unidos nos protegería para toda la eternidad. Para vuestra generación, creo que eso ya no será verdad», subrayó el presidente francés.

vl/sde/pc/mab