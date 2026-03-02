Macron anuncia el aumento de ojivas nucleares y un nuevo submarino de misiles balísticos

1 minuto

París, 2 mar (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes que Francia aumentará el número de sus ojivas nucleares, cuya cifra ya no revelará, así como la construcción de un nuevo submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear, que se llamará «El Invencible» y será botado en 2036.

«Es esencial modernizar nuestro arsenal nuclear», subrayó Macron en un discurso en la base de submarinos nucleares en Bretaña (oeste). EFE

cat/lmpg/rcf

(Foto) (Vídeo)