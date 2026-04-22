Macron anuncia la muerte de un segundo casco azul herido en Líbano

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París, 22 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este miércoles el fallecimiento de un segundo casco azul francés de la fuerza de la ONU en Líbano (FINUL) que había resultado herido de gravedad en el incidente en el que murió en el acto un primer soldado, una emboscada que París atribuye a Hizbulá.

Se trata del cabo primero Anicet Girardin, que había sido repatriado este martes a Francia tras haber resultado herido de gravedad en la escaramuza del pasado sábado en la que cayó el jefe de su unidad, el suboficial Florian Montorio, indicó Macron en sus redes sociales.

Con estas son ya tres las víctimas francesas en Oriente Medio desde el inicio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 27 de febrero, tras la muerte hace un mes del suboficial Arnaud Frion en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un ataque con un dron a su unidad que Francia atribuye a una milicia pro-iraní.

La ministra de Defensa, Catherine Vautrin, precisó que Girardin resultó herido cuando intentaba socorrer a Montorio, que había recibido disparos de una milicia mientras participaba en una operación de desminado, una de las misiones que tiene atribuidas la FINUL.

La unidad en la que participaban los dos soldados se encontró en el centro de una emboscada cuando intentaban retirar un artefacto explosivo en una vía del sur de Líbano.

En ese momento, fueron blanco de numerosos disparos «por combatientes de Hizbulá emboscados a corta distancia», indicó la ministra, pese a que la milicia chií ha negado su implicación en ese ataque.

Girardin, de 31 años, «socorría al jefe de su destacamento, que acababa de caer, cuando fue herido de gravedad», señaló Vautrin, que indicó que el cabo fue repatriado este jueves «antes de sucumbir a sus heridas».

El militar, especializado en el adiestramiento canino, pertenecía al 132 regimiento de infantería cinológica de Suippes.

Tras el fallecimiento de Montorio, Francia recibió garantías de las autoridades libanesas de que harían todo lo posible para esclarecer esa emboscada y arrestar a sus autores.

Macron, que no ha dejado dudas de la implicación de Hizbulá en ese ataque, precisó que no se dirigía específicamente contra Francia sino contra la FINUL, cuya misión consideró esencial para lograr el desarme del grupo chií.

El propio primer ministro libanés, Nawaf Salam, condenó este miércoles el ataque en una visita a Macron en París, donde reiteró su voluntad de aclara el suceso y acabar con la capacidad de acción de Hizbulá.

El presidente francés, por su parte, reiteró su apoyo al Gobierno libanés, en particular en su labor contra el grupo armado, cuya implicación en la tensión actual en Oriente Medio, dijo, arrastró al Líbano a una guerra «que no es la suya». EFE

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