Macron considera «inaceptable» el tiroteo y muestra a Trump todo su apoyo

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París, 26 abr (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró «inaceptable» el tiroteo en el acto con la prensa al que asistía el sábado por la noche Donald Trump y manifestó al presidente estadounidense todo su apoyo.

En un mensaje en su cuenta de X, Macron señaló que «el ataque armado de anoche contra el presidente de los Estados Unidos es inaceptable. La violencia no tiene nunca cabida en democracia».

El jefe del Estado francés concluyó ese mensaje enviando a Donald Trump «todo (su) apoyo».

El tiroteo se produjo durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que se celebraba en el hotel Hilton del centro de Washington, en la que participaba Trump, que iba acompañado de su esposa, Melania, del vicepresidente, J.D. Vance, y otros miembros del Gobierno estadounidense, y fueron evacuados rápidamente por el Servicio Secreto. EFE

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